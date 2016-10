11 trafiquants de psychotropes arrêtés

Réagissez

La lutte contre l’usage et le trafic des psychotropes, des fléaux ravageurs qui ne cessent de prendre de l’ampleur eu égard au nombre d’arrestations opérées dans les milieux de la délinquance, a, encore une fois, occupé une part importante dans l’activité des services de la police. Outre les opérations de démantèlement des réseaux spécialisés dans ce trafic, annoncées presque quotidiennement, 11 personnes ont été écrouées au mois de septembre dernier pour leur implication dans l’usage et le commerce illicite de produits hallucinogènes. Ces présumés trafiquants font partie d’un groupe de 21 personnes arrêtées durant le mois de septembre, dont six ont été mises en liberté provisoire, deux ont été appelées à comparaitre en citation directe et deux autres en fuite. Au total, ce sont 17 affaires liées à ce trafic qui ont été traitées durant cette période, avec la saisie de 1288 comprimés de différentes marques de psychotropes.