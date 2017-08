1 361 commerçants réquisitionnés

Réagissez

Afin de tourner la page des précédentes années caractérisées par des villes mortes lors des fêtes religieuses, la direction du commerce de la wilaya de Jijel a dressé une liste de 1 361 commerçants exerçant dans différents domaines pour assurer des permanences lors des jours de la fête de l’Aïd El Adha.

Les commerces qui intéressent directement le citoyen sont les boulangeries, les épiceries, les vendeurs de fruits et légumes, les commerces de volaille, les restaurants, les stations-services et les pharmacies. La liste établie par les services du commerce comprend outre le nom et prénom ou la raison sociale, le type du commerce, l’adresse, le numéro du registre de commerce ou de la carte d’artisan, ainsi que la ou les journées de permanence. Le plus grand nombre de commerces concerne les épiceries, qui sont au nombre de 804, suivies par les boulangeries (190), les restaurants (142), les commerces de fruits et légumes (119) et de volailles (59), les stations-services (25) et enfin les pharmacies avec 22 officines. Le plus grand nombre de commerçants réquisitionnés se trouvent logiquement au chef-lieu de wilaya, Jijel avec 332 suivi par El Milia (217) et Taher (150). Le plus petit nombre concerne la commune de Selma et se résume à juste une seule épicerie. Les commerces de Ghebala et Bordj T’har aussi ne sont concernées que par des épiceries avec respectivement 8 et 7 commerces. Les 22 officines concernées par la permanence touchent 8 communes sur les 28 que compte la wilaya. Quant aux 25 stations-services, elles se répartissent sur 13 communes.