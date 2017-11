Yasmina Mechakra rencontre ses lecteurs

Réagissez

La librairie Media Plus confirme et fixe les habitudes, les bonnes, depuis qu’elle a repris le rendez-vous des ventes-dédicaces du samedi. Hier, c’était au tour de Yasmina Gharbi-Mechakra de signer son roman Sonia le calvaire au féminin, édité par la maison qui porte le nom de la même librairie. Des lecteurs, des journalistes, la famille et les amis de l’auteure ont marqué de leur présence ce rendez-vous, qui s’est transformé en une rencontre culturelle d’échanges et de convivialité. L’occasion aussi de questionner l’auteure et d’échanger quelques idées avec elle. Ils étaient nombreux d’ailleurs à venir à la rencontre de l’auteure, qui, à travers ce roman, rend hommage à des femmes en détresse, des femmes courage, qu’elle a elle-même croisées au centre d’écoute Nedjma, où elle a activé de longues années durant. Dans le quatrième de couverture, on apprend que ce roman est «la transposition d’histoires vécues pour tenter de faire toucher du doigt à tous les négateurs la réalité de la violence faite aux femmes et aux filles». Née à Meskiana, Yasmina Gharbi-Mechakra vit à Constantine, où elle a fait ses études secondaires et enseigné la langue française pendant 34 ans. Sonia le calvaire au féminin est son deuxième roman. Après le succès de la vente-dédicace à Annaba, Mechakra a réuni, hier, du beau monde chez Media-Plus.