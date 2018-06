Vers une troisième opération d’aménagement ?

Réagissez

La pluie et la mauvaise qualité des travaux ont donné un résultat complètement bâclé.

Après une deuxième opération d’aménagement de quelques endroits détériorés de la rue du 19 juin 1965 (ex- rue de France), menée l’année dernière pour un budget de 12 millions de dinars, les lieux connaissent de nouvelles dégradations. Ces dernières risquent de se propager au niveau de toute la rue.

Des citoyens et des commerçants déplorent encore une fois la mauvaise qualité des travaux réalisés, en 2015 dans le cadre de la manifestation «Constantine capitale de la culture arabe» (CCCA), et appellent les autorités à reprendre la totalité de la rue afin d’éviter des dégâts irréparables. «Le problème ne réside pas dans la qualité des matériaux utilisés, mais plutôt dans les conditions qui ont marqué ces travaux. Les carreaux placés sont en granite, qui est difficile à détruire.

Par contre, les travaux ont été effectués durant la nuit et les travailleurs ne quittent les lieux que vers 5h. Hélas ! Cette rue sera fréquentée par la population quelques minutes après la mise en place de la pierre en granite et le départ des employés», nous a déclaré un cadre de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction (DUAC). Et de poursuivre que la précipitation et le manque d’une étude sérieuse ont fait que les travaux ne durent pas longtemps.

Toujours selon notre source, certains problèmes se poseront toujours et devraient être pris en charge sérieusement et prochainement, avec un nouveau budget. «Une enveloppe de 12 millions de dinars n’était pas suffisante pour la reprise de la totalité de la rue. Alors la DUAC a opté pour l’aménagement des endroits gravement endommagés, en protégeant les piétons, et le reste de la rue a été envisagé pour une autre fois», a-t-il expliqué.

Notre interlocuteur a avoué également qu’en se déplaçant sur les lieux, les services de la DUAC ont découvert que les carreaux ont été placés d’une manière irréfléchie, où le niveau du sol couvre les bouts des colonnes d’évacuation des eaux pluviales. «Toutes les eaux coulent sous la pierre.

C’est pourquoi les problèmes du décollement et de destruction des carreaux se poseront toujours, même si nous installons des carreaux similaires avec précaution dans les endroits endommagés, en tentant de rester toujours dans le même cadre des matériaux utilisés. Heureusement qu’il reste 150 millions de dinars à payer à l’entreprise, mais la DUAC a refusé de le faire. Actuellement l’affaire est toujours en justice», a-t-il avisé.

Rappelons que l’assise a été réalisée dans la précipitation en sable concassé, ce qui n’est pas conforme aux normes de réalisation. Le projet avait coûté environ 500 millions de dinars.