Vers un nouveau départ

Réagissez

Une nouvelle convention a été signée, entre le club des entrepreneurs et investisseurs du Grand Constantinois (CEIGC) et la confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), pour encadrer les investisseurs et créer un nouvel élan d’échanges économiques entre l’Algérie et la Tunisie. Cette convention a été signée, hier, lors d’une rencontre B to B algéro-tunisienne dans sa troisième édition organisée à l’hôtel El Hocine.

Il s’agit d’une sorte de «préparation du terrain» pour de nouveaux investissements, mais aussi l’explication aux confrères tunisiens des nouvelles facilitations des législations fiscales ou autres, faites par le gouvernement algérien et devant entrer en vigueur à partir de 2017 dans le secteur économique.

C’est une nouvelle procédure afin de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays, cherchant la complémentarité entre les points forts de chaque Etat. Ridha Chaara, président du bureau Tunis de Conect, qui a été élu en août 2016, a affirmé : «Cette initiative a eu lieu par la Conect après avoir constaté que les échanges commerciaux entre les pays du Maghreb et les pays arabes tournent autour de 4%, alors qu’avec les pays européens ils dépassent les 60%.

Par voie de conséquence, nous sommes là pour faire bouger les choses et atteindre au moins des taux respectables.» Le même responsable ajoute que cette stratégie concerne les pays africains et sera le premier pas pour nouer plusieurs relations internationales, y compris, avec les pays du Moyen-Orient. Plusieurs responsables locaux ont expliqué, à une centaine d’entrepreneurs et hommes d’affaires, dans plus de 20 secteurs des deux pays (tourisme, agroalimentaire, électrique pharmaceutique et autres), le climat des affaires en Algérie, et comment procéder pour y investir tout en essayant de conclure des marchés à travers les rencontres B to B. Ils ont parlé des législations fiscales, du statut d’une société étrangère en Algérie et de plusieurs facilitations à leur profit.

Plusieurs intervenants, un peu hésitants, ont profité de cette occasion pour parler des entraves administratives qui pénalisent l’investissement en Algérie. Notons, à titre d’exemple, la centralisation de l’inscription et la préparation des documents qui se fait seulement à Alger. «Pour faire un projet dans n’importe quelle wilaya, il faut se déplacer plusieurs fois à Alger pour préparer le dossier nécessaire», a souligné l’un des présents, ajoutant qu’il y a beaucoup de contraintes qui poussent l’investisseur à hésiter.

Pour Rafik Benmessaoud, consultant pour les affaires économiques-Algérie, ancien consul de Tunisie à Annaba et initiateur de cette rencontre, la concrétisation des propositions durant ces rencontres demeure toujours minime et il reste beaucoup de choses à faire pour convaincre les investisseurs.

«Nous voulons nous focaliser sur les avantages, particulièrement en Algérie, afin d’arriver à un point où nous ne serons pas à la merci du reste du monde pour produire et fructifier ce qu’on a comme richesse », a conclu M. Benmessaoud. Yousra Salem