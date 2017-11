Vers un arrêt d’une année du téléphérique

Réagissez

Après une réouverture du téléphérique, il y a une année, suite à des travaux de maintenance et de transfert de gestion de l’ETC vers l’ETAC, causant un arrêt de 8 mois, ce moyen de transport sera encore fermé pour une nouvelle opération de réhabilitation qui va durer pas moins d’une année.

Un autre calvaire qui attend la population de Constantine, surtout que ce moyen de transport a toujours été une solution salutaire aux différents problèmes de déplacement, notamment vers les cités de la banlieue nord.

L’information d’une prochaine fermeture a été confirmée par Larbi Boumediène, directeur général adjoint (DGA) de l’Entreprise de transport algérien par câble (ETAC). «Il s’agit d’une opération de maintenance et de réhabilitation générale de tout le système électronique, y compris les bâtiments (Les stations, ndlr)», a-t-il déclaré.

Et de préciser : «Cette action est obligatoire, après un certain nombre d’heures de fonctionnement de ce moyen. Il ne faut pas oublier qu’il a été mis en exploitation en juin 2008. D’autant plus que cette action répond au décret établi en 2011, qui gère les modalités de protection dans l’exploitation de ce moyen de transport.» M. Boumediène a ajouté : «Après environ 10 ans de fonctionnement, soit environ 30 000 heures, et selon la loi, nous devrions mener cette opération au mois d’avril prochain.

Et cela après l’obtention de l’autorisation d’exploitation. En plus, c’est l’entreprise du Métro d’Alger (EMA) et son partenaire étranger qui se chargeront des travaux.» Concernant la durée des travaux, elle ne sera pas inférieure à une année, selon le même responsable. Pour ce qui est du budget alloué à cette opération, le DGA affirme ne pas avoir assez de détails.



Des arrêts et des interrogations

Rappelons que ce système a été remis en exploitation il y a environ une année, après avoir subi une opération de maintenance lancée en février 2016 pour durer plus de 8 mois. Ceci sans compter les arrêts récurrents enregistrés durant les années ayant suivi sa mise en service. Par exemple, en 2010, le téléphérique a fait l’objet de deux opérations du même genre au bout de 4 mois.

La décision de marquer des arrêts répétés a souvent suscité des interrogations chez la population, surtout que le manque de communication a toujours ouvert la porte aux rumeurs sur des pannes ou des problèmes de fonctionnement. «Il n’y a aucun problème, cette opération sera menée pour le bon fonctionnement des télécabines. Après la rénovation du téléphérique de Annaba, d’Alger et autres, nous avons décidé de faire de même pour celui de Constantine», a tenté de rassurer le DGA de l’ETAC. Malgré les assurances des responsables, l’état des lieux et les arrêts survenus itérativement confirment le contraire. Même le manque de précision et de cohésion entre leurs déclarations ouvre libre champ aux spéculations et aux interrogations.

Rappelons que le directeur des transports de la wilaya avait affirmé, en avril 2016, que les télécabines ont fonctionné durant plus de 25 000 heures, ce qui a nécessité une révision. «Cela se fait automatiquement, après un certain nombre d’heures de fonctionnement, ce moyen de transport devrait subir ce qu’on appelle une grande opération de révision», avait-il expliqué. Pour plus d’éclaircissements sur le sujet, Larbi Boumediène a affirmé qu’à l’approche de la fermeture, toutes les informations sur la date de lancement des travaux, le coût et la durée exacte de l’opération seront communiquées à la population.