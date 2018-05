Vers le retour des crédits pour les dinandiers non diplômés

Réagissez

L’octroi de crédit au profit de dinandiers non diplômés sera relancé prochainement dans la wilaya, selon la chargée de la communication au niveau de la CNAC de Constantine.

«Vu les spécificités de ce métier exercé par des personnes majoritairement âgées de plus de 50 ans et l’indisponibilité de la formation, la direction de la CNAC a jugé nécessaire de faciliter l’accès aux crédits pour les dinandiers expérimentés et non diplômés», a affirmé Chafia Bounaâs.

En 2011, la Caisse nationale d’assurance chômage avait cessé de financer les projets portés par des investisseurs non diplômés. L’instance à Constantine a adressé récemment une correspondance à la direction générale pour la solliciter à faire exception aux dinandiers de sa wilaya qui représentent 70 % de la production nationale. «Nous avons élaboré un rapport sur ce métier et sollicité la direction générale pour faire exception aux artisans justifiant leur expérience dans le domaine», a indiqué notre interlocutrice, qui précisera que «la direction générale porte un intérêt particulier aux métiers ancestraux en voie d’extinction». L’objectif visé est, selon la même responsable, d’apporter un soutien à ce métier en difficulté pour des raisons liées notamment à l’absence de la relève, la cherté de la matière première et même les contraintes d’exportation.

La relance de la dinanderie nécessite donc de nouveaux mécanismes pour créer des entreprises performantes et compétitives permettant de s’identifier même sur les marchés étrangers. Depuis 2004, la CNAC de Constantine a soutenu le lancement de 14 entreprises de dinanderie dans le cadre du financement triangulaire (70 % par les banques, 29 % par la CNAC et 1 % par l’investisseur) pour les projets évalués à moins de 5 000 000 DA. Trois investisseurs portent le titre d’artisans et 11 autres ont monté des entreprises d’artisanat inscrites au registre du commerce. Cela en sachant que 36 demandes de financement sont actuellement déposées à la direction de wilaya par des artisans justifiant seulement leur expérience acquise sur le tas.

D’un montant financier global de 47 381 051 DA avec un PNR (Prêt non rémunéré) de la CNAC de 112 008 073 DA, ces entreprises ont permis de créer plus de 50 postes d’emploi. Outre la contribution au financement des projets, le même organisme s’est inscrit dans l’accompagnement des dinandiers dans les différentes étapes de leur activité à travers son partenariat avec la Chambre de l’artisanat. La wilaya de Constantine compte actuellement 23 000 artisans enregistrés qui exercent dans 380 différents métiers. A rappeler qu’il y a eu la création, en 2015, d’un cluster dinanderie dont l’objectif à court terme est de mener des actions d’intérêt commun pour développer la production et investir les marchés, notamment des pays voisins et européens.