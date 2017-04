Verbalisés pour stationnement interdit devant leur domicile

Réagissez

Des habitants de la rue Abderrahmane Guerras, à Stah El Mansourah, et des commerçants domiciliés sur la même rue, dont un épicier, une auto-école et un laboratoire d’analyses médicales, notamment, ont été bien surpris, la semaine dernière, de se voir verbalisés de 2000 DA pour «stationnement interdit» et menacés, affirment-ils, par la police d’autres sanctions pour avoir garé leur véhicule devant leur domicile, comme ils avaient pris l’habitude de le faire depuis des lustres. Le prétexte avancé par les agents de l’ordre, précisent ces habitants, est que les véhicules étaient stationnés face au secteur opérationnel de la 5e Région militaire du plateau d’El Mansourah, et que, pour des raisons sécuritaires, ils devaient chercher, selon les propos rapportés par ces habitants, un autre endroit pour stationner. Il est utile de préciser que le secteur militaire a été nouvellement installé sur les lieux après le transfert de la brigade de recherche de la gendarmerie au nouveau siège de la GN à Ali Mendjeli, laquelle brigade a été installée, rappelons-le également, après l’éradication au début des années 1990 de l’immense bidonville de Stah El Mansourah.

Une situation ubuesque que ne comprennent pas et n’admettent pas les résidants de la rue Guerres, qui évoquent «un abus de pouvoir des autorités civiles et militaires de la ville», d’autant plus qu’ils habitent là depuis l’indépendance, c’est-à-dire bien avant l’arrivée des militaires à proximité de leurs domiciles. Un commerçant domicilié sur cette rue depuis près de vingt ans nous dira à ce propos : «Je reçois chaque jour des quantités importantes de marchandises. Comment vais- je faire si on interdit aux camions de livraison de stationner devant mon commerce. Dois-je leur demander de déposer la marchandise livrée à cinq cents mètres pour ensuite la charger et la ramener à pied ? Alors que le stationnement anarchique est devenu ces dernières années un sport national, la police n’a pas trouvé mieux à faire que de s’en prendre à nous. C’est de la hogra pure et simple.»

Quoi qu’il en soit, les habitants de la rue Guerras ont décidé de ne pas se laisser faire et comptent saisir par écrit le wali, le chef de la 5e Région militaire et le chef de la sûreté de wilaya, pour leur demander d’intervenir afin de mettre fin à une situation des plus insolites.