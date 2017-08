Vent de panique à Sidi Mabrouk supérieur

Réagissez

Les habitants de la cité Laâssifer et ceux de la rue mitoyenne, Amar Zaouiche, ont vécu, lundi, un après-midi pour le moins bien agité.

La découverte d’une fuite dans le réservoir de gaz propane liquéfié (GPL) d’un véhicule utilitaire stationné dans le quartier a semé la terreur parmi les résidents. Le moment de panique passé, et après avoir alerté la Protection civile, les habitants se sont organisés pour installer un périmètre de sécurité, suivant ainsi les instructions reçues au téléphone de la part de la Protection civile, autour du véhicule, afin d’empêcher quiconque de s’en approcher par crainte d’une explosion qu’aurait pu provoquer une étincelle ou une cigarette malencontreusement allumée à proximité. Un quart d’heure après que l’incident eut été signalé, les éléments de la Protection civile sont arrivés sur les lieux. Ils ont d’abord tenté de réparer le réservoir de gaz liquéfié endommagé, mais ont dû abandonner cette idée après plusieurs tentatives infructueuses. Les sapeurs-pompiers ont ensuite décidé de vider le réservoir sur place. Une opération qui s’est déroulée pendant près d’une heure sous l’œil curieux des badauds. Les habitants du quartier, quant à eux, étaient partagés entre le sentiment de soulagement d’avoir échappé à une véritable catastrophe et de colère envers le propriétaire du véhicule, qui a failli provoquer un drame dans leur quartier. Les mêmes habitants ont tenu en outre à louer la rapidité de l’intervention et surtout le professionnalisme dont ont fait preuve les éléments de la Protection civile dans la prise en charge de l’incident.