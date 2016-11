Une visite qui a viré au cauchemar

Réagissez

La visite, dimanche à Constantine, du Premier ministre du Lesotho a viré au cauchemar pour la population de la ville.

Cela a commencé dès le matin, avec des interdictions de stationner dans plusieurs artères de la ville. Le quartier administratif du Coudiat, qui abrite le musée Cirta, l’un des points de la visite, a été soumis à un véritable état de siège. Pris au dépourvu, les habitants en ont payé les frais. Des véhicules stationnés près du musée ont été carrément «embarqués» sur les camions de remorquage, en l’absence de leurs propriétaires.

Le cauchemar a commencé en fin d’après-midi, lorsque l’hôte de Constantine est arrivé au centre-ville. Des milliers d’automobilistes sont restés coincés dans leur véhicule après la fermeture de tous les axes stratégiques, prenant tout une population en otage. Les habitants des cités Belle Vue, Filali, Boussouf, mais aussi ceux des cités de la banlieue ouest, ainsi que la banlieue est (Sidi Mabrouk, Daksi, El Gammas) et nord (Emir Abdelkader, Ziadia, Sakiet Sidi Youcef et Djebel Ouahch) sont restés sur le carreau, après la fermeture de l’axe place Amirouche Boussouf, le pont Sidi Rached, l’avenue Rahmani Achour et la route du CHU. Si les malchanceux se sont rangés sur une longue file depuis la place des Martyrs jusqu’à la place Amirouche, d’autres ont été obligés de faire des détours de plusieurs kilomètres pour rejoindre la RN27, puis le pont Salah Bey.

Ce dernier très sollicité aussi par des centaines de véhicules à la fois a connu des bouchons interminables. Tout cela s’est passé en quelques heures sans jamais aviser les gens. Ces chamboulements, qui ont coïncidé avec la sortie des travailleurs et des écoliers, ont mis à rude épreuve les nerfs des Constantinois. Hier matin encore, et pour dégager la route de l’aéroport, des centaines de passagers ont été obligés de quitter les bus pour continuer à marcher à pied, alors que les automobilistes ont du poireauter durant deux heures pour rejoindre le centre-ville.