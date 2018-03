Une session pour présenter le bilan de l’Assemblée sortante

Réagissez

L’Assemblée populaire de wilaya dans sa nouvelle composante, issue du scrutin du 23 novembre 2017, a tenu, hier, sa première session ordinaire au siège de la wilaya à Daksi, en présence du wali de Constantine.

Une session qui a été consacrée en grande partie à la présentation du bilan des activités de l’APW en 2017.

Un bilan qui concerne donc l’APW sortante, laquelle, rappelons-le, n’a même pas pris la peine de le présenter lors de sa dernière session d’octobre 2017, pour ne pas déroger ainsi à une règle adoptée par tous les responsables de l’appareil de l’Etat, qui veut qu’aucun d’eux ne se sent obligé de rendre des comptes sur sa gestion, que ce soit les élus à la fin de leur mandat, ou les commis de l’Etat, qu’ils soient ministres ou walis lorsqu’il est mis fin à leurs fonctions.

Cela dit et pour revenir au principal point inscrit à l’ordre du jour de la session ordinaire de l’APW tenue hier, à savoir le bilan de 2017, celui-ci est, le moins qu’on puisse dire, peu reluisant. Nous citerons à ce propos le secteur stratégique de l’habitat, où, sur les 83 100 logements programmés dans la wilaya, selon les différentes formules proposées, auxquels il faudrait ajouter 16 700 logements ruraux inscrits dans le plan quinquennal 2010-2014, seulement la moitié, soit environ 48 000 logements, a été réalisée.

Dans le même registre, le bilan de l’année 2017 fait état de l’attribution de 2694 logements sociaux seulement, et ce, dans le cadre du programme d’éradication du logement précaire (Rhp). Le retard pris par la wilaya dans ce secteur des plus sensibles suscite à ce titre beaucoup d’interrogations.

Quant à la culture, considérée comme le parent pauvre de tous les secteurs, il n’a été réalisé en tout et pour tout que deux annexes de maisons de la culture, l’une à El Khroub, et l’autre à la nouvelle ville Ali Mendjeli. S’agissant de l’éducation, le bilan présenté fait ressortir que la wilaya a réalisé l’année passée 2 écoles primaires, 3 CEM et deux lycées.

Pour ce qui est enfin du secteur de l’énergie, le bilan est encore plus maigre, selon le rapport de l’APW, qui avance le chiffre insignifiant de 30 foyers raccordés au gaz de ville en 2017. A noter que le second point inscrit à l’ordre du jour de cette session, celui portant révision du règlement intérieur de l’APW, a été reporté à une session ultérieure.