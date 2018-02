Une salle pour les artistes-peintres et les sculpteurs algériens

Réagissez

L’événement, qui a vu la présence d’un public nombreux parmi les artistes, les intellectuels, les amoureux des beaux-arts et les amis du Musée national Cirta, méritait bien un détour, car il s’agit d’une première qui s’inscrit dans les nouveaux aménagements réalisés dans cet établissement.

Ce dernier a abrité, hier à 15h, une agréable cérémonie d’inauguration d’une salle dédiée aux 30 artistes-peintres et sculpteurs algériens, classés du plus âgé au plus jeune, dont les œuvres font partie de la collection du musée.

Lieu chargé d’histoire, la salle, située au premier étage, regroupe des toiles de certains parmi les plus illustres peintres algériens, dont on citera Nasser Eddine Dinet, Azouaou Mammeri, Mohamed Temmam, Bachir Yelles Chaouche, M’hamed Issiakhem, mais aussi les artistes locaux, Mohamed Roubeche, Ammar Allalouche, Mohamed Bachir Boucheriha, Rachid Benachour, Saddek Amine Khodja, Nouredine Filali et autres Ahmed Akriche.

«Ces œuvres étaient conservées dans une petite salle du musée, et nous avons voulu réserver à nos artistes une salle plus spacieuse et bien aménagée, qui sera à la hauteur de tout ce qu’ils ont donné pour l’art en Algérie», a déclaré Amel Soltani, conservatrice en chef, directrice du Musée public national Cirta, qui a mené à bien cette opération, avec une équipe dynamique. La collection est un véritable régal. Elle mérite vraiment une visite.