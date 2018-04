Une prise en charge précoce des enfants handicapés auditifs

Réagissez

L’établissement offre une prise en charge dès...

En hommage au Cheikh Abdelhamid Benbadis et dans le cadre de la célébration de la Journée du savoir, coïncidant avec le 16 avril, l’école pour enfants handicapés auditifs, sise à Stah Mansourah, a organisé, hier, une sympathique cérémonie afin de marquer cet événement.

Une cérémonie qui nous a permis de visiter cette école située dans un quartier résidentiel de la périphérie de la ville et de tenter de la faire connaître, car, et aussi étrange que cela puisse paraître, elle semble méconnue des habitants de la ville, notamment les plus concernés d’entre eux, ceux dont les enfants présentent un handicap auditif.

Ceci dit, l’école en question accueille actuellement une centaine d’élèves dont la tranche d’âge est comprise entre trois ans et demi et 18 ans, avec des classes ouvertes aux enfants implantés cochléaires dès l’âge de 3 ans et demi. Des enfants qui seront ensuite orientés vers des classes intégrées pour rejoindre le cycle normal de l’école publique.

Quant à la prise en charge des pensionnaires, elle est multidisciplinaire : pédagogique, orthophonique, psychomotrice et d’ordre psychologique, nous a expliqué le médecin de l’école. Avant d’ajouter : «Je saisis cette occasion pour lancer un appel aux parents d’enfants malentendants, présentant une surdité ou implantés cochléaires, afin d’inscrire leurs enfants dès le cycle préscolaire.

Nous avons remarqué en effet que certains enfants arrivent à notre école à un âge tardif alors que notre établissement offre une prise en charge précoce dès l’âge de trois ans. Il s’agit peut-être d’un manque d’information. Les gens ignorent peut-être que notre école existe et qu’elle est ouverte à tous les enfants présentant des troubles auditifs.

Quoi qu’il en soit, nous informons les parents que des places pédagogiques sont disponibles et que la période de préinscription a déjà débuté». Interrogée sur les difficultés rencontrées par l’encadrement de l’école dans sa mission, Mme Bouraoui, chef du service pédagogique, nous fera part d’un problème crucial, le fait qu’il n’existe dans toute la wilaya de Constantine qu’un seul établissement pour la prise en charge des enfants handicapés auditifs.

Ce qui pose beaucoup de problèmes aux parents des élèves résidant dans des communes éloignées, lesquels éprouvent les pires difficultés pour déposer chaque jour leurs enfants dans cette école.

«Il faudrait penser à ouvrir des structures similaires dans les régions à forte densité de population pour permettre à tous les enfants présentant ce genre de handicap de pouvoir bénéficier d’une prise en charge adaptée à leurs besoins», nous dira-t-elle. La directrice de l’école, Mme Haderbache, a indiqué pour sa part que l’objectif premier de l’encadrement de l’école est avant tout de permettre une intégration sociale et scolaire des enfants présentant un handicap auditif.

«Pour atteindre notre but, nous avons multiplié les méthodes pédagogiques d’apprentissage afin de permettre à l’enfant de renforcer ses capacités d’assimilation à travers notamment des outils audiovisuels. Deux classes de l’école ont été ainsi équipées du système FM (Roger). Un outil à la pointe de la technologie qui permet de filtrer le son et de travailler en groupes avec les enfants», nous a-t-elle confié.