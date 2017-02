Une perte de 900 milliards de centimes pour la ville

Réagissez

Depuis 2013, la direction des réalisations a connu quatre...

Le chiffre est effarant. Il renseigne sur la grande gabegie qui règne dans la troisième ville du pays, en pleine période d’austérité, par la faute d’une administration incompétente et des élus démissionnaires.

Une situation qui a poussé le wali, Kamel Abbes, à convoquer une réunion urgente avec les membres de l’APC, tenue mercredi dernier au siège de la municipalité, en présence des responsables des différents services communaux. Une rencontre tenue en l’absence des médias et qui survient suite à l’établissement d’un diagnostic sur l’état des projets inscrits dans le budget communal de Constantine de 2011 à 2015.

Ces derniers ont été discutés point par point lors d’une rencontre, où le wali a sévèrement mis en garde les responsables défaillants, selon des témoignages recueillis auprès de certains présents. Kamel Abbes n’a pas manqué de fustiger l’administration communale, en se demandant pour quelle raison ces programmes vitaux pour la ville et pour l’amélioration du cadre de vie des habitants n’ont pas vu le jour. Pourtant le budget consacré par l’Etat à ces projets est évalué à 900 milliards de centimes, selon un communiqué des services de la wilaya. «Le wali a estimé que l’administration n’a pas assuré son rôle convenablement et elle doit exécuter et suivre ces programmes qui répondent aux besoins de la population. Il a mis aussi en relief l’initiative de l’APC d’inscrire et de délibérer pour des projets d’aménagement urbain, d’espaces verts, d’éclairage public, d’assainissement, de réalisation de sièges administratifs et autres, mais ces délibérations demeurent insensées s’il n’y aura pas de concrétisation sur le terrain», a déclaré une source présente à ce conclave. Au passage, le wali, qui a fait le procès de l’administration, a souligné que le manque de coordination, de dynamisme et la négligence sont les premiers obstacles et causes de ce retard enregistré.

En voulant réanimer ces services et faire sortir la commune d’un marasme qui perdure, M. Abbes a instruit les présents d’établir leur carnet de bord afin de déterminer les délais de reprise et d’achèvement de ces projets. Pour rappel, la direction des réalisations de la commune de Constantine avait connu ces dernières années plusieurs perturbations et conflits entre les responsables. Depuis 2013, quatre directeurs se sont succédé à la tête de ce service.

D’autant plus que cette direction est restée pendant 6 mois sans responsable, plus exactement entre septembre 2015 et février 2016. Pour ce qui est des élus, le poste de vice P/APC chargé des réalisations a subi à son tour quatre changements. Cette effervescence a joué un grand rôle dans l’instabilité de la commune, ce qui a eu des répercussions directes sur les projets à réaliser. Enfin, la rencontre initiée mercredi dernier survient huit mois avant la fin du mandat de cette assemblée. Une durée insuffisante pour combler un énorme retard, qui sera légué comme un mauvais héritage à la prochaine assemblée.