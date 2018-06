Réagissez

Cela a commencé par une initiative, des petits pas, avant que le projet ne prenne forme et grandisse, puis donne naissance à une école de jeunes talents, devenant une pépinière de champions.

C’est l’histoire simple, mais très passionnante, d’un club qui a commencé petit pour devenir au fil des années le doyen des associations sportives de tennis de table en Algérie.

«En 1974, nous avons créé ce club et on s’entraînait au siège de l’ancienne église de la ville d’El Khroub, démolie depuis. C’était les débuts d’une belle épopée pour une discipline qu’on appelait à l’époque le ping-pong, on était les premiers à instaurer ce sport en Algérie avec les clubs de Tlemcen et de Zéralda. Nous activions seuls dans la wilaya de Constantine et tout l’Est algérien, c’était l’aventure sportive pour notre club qui ne cessera de grandir en dépit de toutes les difficultés, car nous avons jeté les bases d’une véritable école dans la wilaya et à l’échelle nationale», révèle Mohamed Abderrezak Guenadez, président de l’Association jeunesse sportive d’El Khroub (AJSK).

Après la démolition de l’ancienne église, puis un passage par la maison de jeunes d’El Khroub, le club atterrit à partir de 1989 dans un ancien Souk El Fellah de la ville aménagé en salle de tennis de table. Depuis, l’AJSK n’a pour seul credo que de former de futurs champions. Un véritable projet sportif qui a donné ses fruits au fil des années. «Nous avons travaillé bénévolement depuis la création de cette école et nous continuons de former des jeunes joueurs dès l’âge de 5 ans, nous continuons à vulgariser cette discipline auprès des écoliers et des collégiens, mais aussi dans les quartiers de la ville où la plupart des jeunes sont en manque de loisirs et d’activité sportive», poursuit-il. «Tous nos joueurs ont grandi au sein de cette école et ont aussi réussi dans leur vie professionnelle, la plupart d’entre eux sont des universitaires», dira-t-il fièrement.

L’exemple parfait est celui de Hamza Derrouiche, le plus ancien joueur de l’AJSK, resté fidèle à son club et devenu avec les années l’assistant du président et la cheville ouvrière de l’association, se sacrifiant pour ces champions en herbe, qui ont honoré la wilaya de Constantine et l’équipe nationale dans toutes les compétitions. «Nous avons toujours manqué de moyens financiers, les subventions allouées par les autorités de la ville d’El Khroub n’arrivent plus à couvrir les charges du club, sans parler du matériel qui coûte cher, alors que les mesures d’austérité ont réduit encore plus ces aides pour développer ce sport, en ces temps de crise, et la préférence donnée au football. C’est grâce à nos propres financements qu’on est parvenu à maintenir en vie ce club, rien d’autre», regrette Abderrezak Guenadez.

Grâce au dévouement de ses dirigeants, l’AJSK parviendra même à organiser des tournois à différentes occasions, en plus de sa présence permanente à toutes les compétitions officielles. Depuis 1996, l’AJSK a glané tous les titres. Une véritable fierté que cette résistance farouche qui continue de produire des champions grâce au travail sérieux et à la discipline. «Si on n’avait pas cet amour désintéressé pour ce sport, on ne serait pas resté, mais on continuera toujours à nous sacrifier pour le bonheur de ces jeunes talents qui deviendront un jour de grands champions», conclut Abderrezak Guenadez.