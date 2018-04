Une opération de réhabilitation à l’étude

Réagissez

Après sa fermeture, le lieu a été transformé...

Si cette initiative est louable, il n’est plus permis de refaire les mêmes erreurs du passé, où ce lieu a été transformé en bazar à haut risque.

Fermés depuis trois ans, les passages souterrains de la place du 1er Novembre à Constantine feront l’objet d’une prochaine opération de réhabilitation, selon un communiqué des services de la wilaya parvenu à notre rédaction. La fermeture de ces passages a été débattue, souligne le même document, lors de la quatrième séance de travail de la commission de gestion de la ville de Constantine et d’El Khroub, tenue mercredi dernier et présidée par le wali, Abdessamie Saïdoun.

Ce dernier, après avoir écouté un exposé sur l’étude établie pour la réhabilitation de ces lieux, a instruit le chef de daïra de chapeauter une nouvelle commission pour discuter de la nature de cette opération et les activités à exercer dans ces lieux, et présenter par la suite un bilan lors de la prochaine séance.

Il est nécessaire de rappeler que deux incendies se sont déclenchés, ces dernières années, causant beaucoup de dégâts matériels. Le plus récent a eu lieu tôt le matin du 10 avril 2015 provoquant terreur et consternation, sur les lieux. Tout le matériel et les marchandises ont été ravagés par les flammes et aucun des nombreux commerçants qui géraient des étals de fortune et des bicoques à l’intérieur n’a pu pénétrer pour sauver le minimum d’articles.

L’on avait déploré 110 stands et 40 locaux commerciaux complètement brûlés. Heureusement qu’aucune perte humaine n’a été enregistrée. Seul le gardien, blessé, a été évacué en urgence au CHU Dr Benbadis. Plusieurs rapports ont été établis par la Protection civile, soulignant les dangers qui menacent la vie des passants et des commerçants et qui découlent de l’exploitation de tels lieux dépourvus de toute mesure de sécurité. Selon les mêmes services, ces lieux ne doivent pas être destinés à ce genre d’activités et exploités comme des bazars.