Réagissez

Une nouvelle étude sur les bâtiments inoccupés de Boudraâ Salah sera lancée prochainement. Telle est la déclaration du wali, Kamel Abbas, lors de sa visite d’inspection, effectuée hier dans la ville de Constantine.

Le wali a instruit les services du Contrôle technique de la construction (CTC) d’établir une expertise sur l’état et la résistance des bâtiments en question. «Nous allons exploiter convenablement la première étude si elle est toujours en vigueur. Si la structure des immeubles résiste et peut être réhabilitée, à ce moment on fera un plan d’aménagement en essayant de créer des logements du type F1, F2 ou même F3», a-t-il expliqué.

Et de poursuivre que dans le cas contraire, les habitants seront relogés, afin de passer à la démolition. Pour le cas des familles restantes, pour lesquelles l’administration a pris des engagements, celles-là feront partie des personnes à reloger, dans les programmes de logements réalisés dans la wilaya et dont les travaux de VRD traînent encore.

Rappelons que cette étude sera la deuxième à être élaborée pour la démolition des constructions désaffectées de la cité Boudraâ Salah. Ces logements, squattés par des désœuvrés, ont été transformés en repaires de tous genres de trafics, notamment en des endroits de débauche, refuges des dealers et autres.

Ils représentent un énorme danger pour la population, après le relogement de leurs anciens habitants en 2013. A la fin de l’année écoulée, l’OPGI a désigné une entreprise de Chlef pour procéder à la démolition. Malheureusement, l’opération n’a pas vu le jour, à cause du manque de sécurité sur les lieux. Les occupants illégitimes ont menacé et attaqué les employés de l’entreprise, qui ne sont plus revenus.

La bibliothèque urbaine livrée le 16 avril 2017

Kamel Abbas, wali de Constantine, a demandé, hier, lors de sa visite dans la ville, aux responsables de l’entreprise chargée de la réalisation de la bibliothèque urbaine supérieure de Bab El Kantara, d’accélérer les travaux et réceptionner le projet le 31 mars prochain. Il a insisté aussi à ce que ce projet soit en mis en exploitation à partir du 16 avril 2017.

Ce projet a été lancé, il y a plus de deux ans, dans le cadre de l’événement «Constantine, capitale de la culture arabe 2015», avec un budget de 1 milliard DA. Après un retard considérable et un arrêt brusque qui a duré des mois, le chantier a repris et le taux d’avancement des travaux est estimé à 75 %.

Le premier responsable de la wilaya a voulu célébrer la journée du 16 avril par la réception aussi de la mosquée Hassan Bey. Malgré les délais de 5 mois annoncés par le chef de l’entreprise chargée de la réhabilitation, Kamel Abbas a insisté sur le respect des délais, après l’octroi des ODS et l’achèvement en 4 mois.

Le budget alloué à cette dernière est de 118 millions DA. «Concernant la Grande Mosquée, nous avons donné un délai de 6 mois pour l’achèvement des travaux. Nous espérons aussi mettre le paquet et accélérer la cadence des travaux afin que cette mosquée soit, peut être, livrée au début du mois de Ramadhan», a-t-il déclaré. Ces délais sont-ils raisonnables ? Sur place le chantier est encore à environ 30%.

Le théâtre de verdure et le parc de Djebel El Ouahch aux enchères

Lors de sa visite dans la ville de Constantine, le wali, Kamel Abbas, a instruit les responsables locaux, à leur tête le maire, de mettre aux enchères le théâtre de Verdure et le parc de Djebel El Ouahch. Il a estimé que ces deux structures, abandonnées depuis des années, peuvent rapporter des recettes importantes pour la commune si elles sont louées à un investisseur privé. «Nous avons constaté que le théâtre de Verdure est abandonné depuis trois ans.

C’est pourquoi nous avons décidé de le mettre aux enchères, afin d’apporter des recettes à la commune, mais aussi pour être exploité pour des activités culturelles et animer la ville», a-t-il précisé. Et d’ajouter, à propos du parc de Djebel El Ouahch, que le lieu sera une concession de 33 ans au profit de particuliers, afin que ces derniers puissent récupérer leur argent et apporter un plus à la commune.