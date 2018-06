Une installation qui suscite des interrogations

Réagissez

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, vient de provoquer un véritable séisme au sein des rangs du parti à Constantine, en installant, mercredi dernier, l’ex-député FLN et ex-vice-président de l’APW de Constantine, Ahmed Fouad Kharchi, comme membre du nouveau bureau politique.

Sachant que Fouad Kharchi a été «éjecté» de l’APW de Constantine, parce qu’il est poursuivi en justice pour une affaire qui remonte à 2006, lorsqu’il était directeur de la cité universitaire Ibn Badis et membre de la commission des marchés et des œuvres sociales. Pour rappel, un spectaculaire coup de théâtre avait eu lieu, lors de la session extraordinaire de l’assemblée, tenue le 15 mai dernier, et dont l’objectif était de geler les activités de l’ex-député en tant qu’élu à l’APW.

En ouverture du conclave, le P/APW, Nadir Amireche, avait demandé aux élus de voter pour ajouter à l’ordre du jour un point «urgent et exigé» par le wali, la veille de la session. Il s’agissait de suspendre Fouad Kharchi et de geler ses activités en tant qu’élu à l’APW. Nadir Amireche avait déclaré que la tutelle a été saisie par la cour de justice de Constantine au sujet d’une poursuite judiciaire contre Fouad Kharchi et suite au courrier du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales n°560 établi en avril 2018, le wali de Constantine avait saisi officiellement le P/APW, pour appliquer la loi et geler les activités de cet élu.

En application de l’article 45 du Code de la wilaya, concernant la suspension des élus poursuivis en justice ou accusés pour affaires de mœurs, le président de l’Assemblée avait demandé aux membres de délibérer sur la suspension de Kharchi Fouad et d’approuver la demande du wali, en lui faisant subir la plus grande des humiliations.

Cependant, Djamel Ould Abbès a déclaré, lors de la cérémonie de désignation du bureau politique du FLN, mercredi dernier, que ce changement a été approuvé par les hautes autorités. «Nous avons consulté les hautes autorités du pays avant d’opérer ce changement», a répété maintes fois le SG du FLN. De quelles autorités parle-t-il ?

Du ministère de l’Intérieur ? La décision de Djamel Ould Abbès a provoqué beaucoup d’interrogations dans les rangs du FLN à Constantine. Plusieurs militants se sont interrogés sur la suite de ce feuilleton. Une question se pose : Foued Kharchi parviendra-t-il à concrétiser ses menaces proférées contre l’actuel P/APW lors de la session extraordinaire ?

«Les principaux accusés étaient Omar Mohamed et Nadji Bendjaballah et ils ont été acquittés par la justice. Il y a un jugement qui prouve mes propos. Vous avez comploté contre moi, en oubliant que je suis un homme de loi et je vais saisir la justice. Attendez ! Attendez ! Je reviendrai à la session prochaine et je serai réhabilité, car j’étais convoqué en tant que témoin dans cette affaire et non pas en tant qu’accusé», avait-il menacé Nadir Amireche, avant de quitter la salle.