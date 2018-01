Une initiative pour prendre part à la décision

Réagissez

La coordination du mouvement associatif de Constantine tente de se placer comme un acteur incontournable dans la prise de décision au niveau de la wilaya.

La rencontre organisée voilà deux semaines au CEM Abdelmoumen et à laquelle avaient pris part des cadres associatifs, des personnalités et de simples citoyens avait permis de discuter à cœur ouvert les nombreux problèmes qui font obstacle au développement de la wilaya, de recenser les besoins et proposer aussi des solutions nécessaires pour parer à cette situation. Cette première rencontre a abouti à la mise en place d’un plan de rencontres périodiques de formation et de sensibilisation en prévision de l’installation d’ateliers de réflexion et d’action ouverts aux compétences, dans le but de poser le diagnostic de tous les secteurs et d’élaborer des propositions et des projets réalistes dans tous les domaines, est-il écrit dans le communiqué ayant ponctué la rencontre.

L’initiative, pilotée par Mohamed Lattafi, président de la coordination, s’appuie sur la loi qui fait du citoyen un associé fondamental dans l’ensemble des programmes de développement local.

Elle se veut une force populaire de proposition prête à collaborer avec l’administration locale et les élus, dans l’intérêt général des citoyens de la wilaya. La coordination, qui tient aujourd’hui une conférence de presse, lance un appel «à toutes les volontés sincères pour rejoindre l’initiative».