Une grande marche prévue prochainement

Faute d’un engagement rigoureux et de décisions fermes de la part des autorités de la wilaya, le dossier du LPA a pris les allures d’un traquenard pour les citoyens concernés.

Face à l’incapacité des autorités locales à faire respecter et appliquer la réglementation et livrer les projets LPA en souffrance, les souscripteurs concernés sont las d’attendre leur logement depuis des années. Ils menacent de hausser le ton et d’organiser une grande marche pour faire entendre leur voix.

Au nombre d’une soixantaine de personnes organisées dans une coordination, les représentants des associations des programmes LPA sont revenus à la charge, en tenant, hier matin, un important mouvement de protestation devant le cabinet du wali pour dénoncer leur calvaire. En grogne et déçus, ils brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «Le participatif aidé…

Une arnaque organisée». Ils scandaient également des slogans hostiles, à l’instar de : «Quelle honte le wali n’a pas de pouv», et «Mon logement est très cher». Sur place, les protestataires n’ont pas hésité à exprimer leurs déboires, qualifiant les walis qui se sont succédé à Constantine de «démissionnaires». «Les quatre derniers walis installés à Constantine n’ont rien pu faire pour booster les travaux des différents programmes LPA lancés depuis 2011 ou pour stopper les dépassements des promoteurs.

Les walis de Constantine n’ont aucune autorité sur les promoteurs et ne détiennent pas les pouvoirs pour régler les problèmes de leur wilaya. Ici c’est le promoteur qui impose sa loi», a déclaré Adlène Belatrache, coordinateur des 14 associations présentes sur place. Et de fulminer : «Nous demandons au ministre de nous recevoir pour résoudre définitivement ce dossier.

Car et parmi les nombreux projets lancés dans la wilaya, un seul a été livré l’année écoulée. Pour le reste, le taux d’avancement ne dépasse pas la moyenne de 40 %.» A bout de nerfs, notre interlocuteur a soutenu que les promoteurs persistent encore dans leurs dépassements.

En plus de la non-application de la loi qui régit le dossier LPA parue le 14 septembre 2011 dans le Journal officiel, selon ses dires, les promoteurs sont en train de demander des avances, sans qu’ils livrent les contrats de vente sur plan (VSP). «Comment voulez-vous que le taux des travaux de n’importe quel projet connaisse un avancement, si le promoteur mobilise 50 ouvriers pour la réalisation de 1000 logements ?

Ce promoteur s’attend-il à un miracle ? Pis encore, actuellement, les promoteurs veulent appliquer les lois des nouveaux programmes LPA sur les anciens», a-t-il martelé. Plus précisément et selon ses explications, le prix d’un mètre carré de l’appartement de l’ancien programme LPA est estimé à 40 000 DA. Par contre, dans le nouveau programme lancé récemment, le mètre carré est estimé à 50 000 DA. Mais ce qui demeure illogique et inacceptable pour les souscripteurs est le fait que ces promoteurs leur demandent de payer de nouvelles redevances, en transgressant la réglementation sans qu’ils honorent leurs engagements.

Les protestataires étaient unanimes pour appeler les autorités à assumer leurs responsabilités et poursuivre en justice les promoteurs qualifiés de «voleurs», sans prendre les souscripteurs en otages. «Le wali doit veiller à l’application de la loi et au respect du programme du président de la République. C’est à lui de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans sa wilaya», a lancé Adlène Belatrache.

Hier, une forte tension a régné sur place suite aux provocations de certains éléments de la police, selon les propos des organisateurs, qui ont dénoncé un dérapage ayant failli provoquer le pire. Les protestataires affirment avoir été agressés verbalement par un officier de police avant que leur coordinateur, Arslan Bouaffani, ne soit interpellé par les éléments de la sûreté. Pour conclure, les manifestants ont fait savoir qu’ils ont décidé d’organiser un mouvement de protestation chaque samedi, jusqu’à la livraison de leurs appartements.