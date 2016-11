Réagissez

Il y a de quoi rester perplexe face à certaines décisions des responsables de la wilaya de Constantine, particulièrement quand des intérêts sont en jeu.

Cette fois-ci c’est la direction de la jeunesse et des sports (DJS) qui occupe l’actualité, étant dirigée par… deux directeurs ! L’un est responsable administrativement, travaillant directement avec la tutelle, et l’autre, un directeur délégué des projets en cours de réalisation dans la wilaya de Constantine. Cet état de fait est survenu conséquemment au déménagement de la direction en question, de l’ancien siège domicilié dans le quartier de Bellevue, dans de nouveaux bâtiments à la cité Filali. Suite à cela, l’ex-wali de Constantine, Hocine Ouadah, a décidé d’attribuer les anciens locaux de la DJS au club sportif de Constantine (CSC). Ce à quoi le DJS, Ali Bechoua, a montré des réserves, refusant d’octroyer les locaux à ce club sans engagement écrit.

Cette position lui vaudra une suspension et le retrait de la délégation de signature au nom du wali. L’ancien chef de l’exécutif local, Hocine Ouadah, donnera aussi la délégation de signature à un chef de service de la DJS tout en gardant le premier dans son poste. La direction connaît ces derniers jours une effervescence singulière, avec deux têtes. Même pour avoir des informations concernant certains projets en cours, nous avons rencontré des difficultés. Car il faut d’abord savoir qui est habilité à faire des déclarations ? Qui est le responsable de quoi ? Cette situation suscite beaucoup d’interrogations et des suspicions, sachant que le ministre n’est pas intervenu à mettre fin à ce problème. Qu’y a-t-il exactement ? Quel rôle jouera le ministre dans tout cela ? Et que fera l’actuel wali, Kamel Abbès ?