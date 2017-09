Une deuxième édition plus étoffée

Réagissez

La commune de Aïn Abid abrite pour la deuxième fois, à partir de jeudi dernier et jusqu’au 16 du mois en cours, le concours international de saut d’obstacles.

Un événement sportif de taille organisé par le club équestre Étoile de l’Est Aïn Abid, présidé par Faouzi Sahraoui, sous l’égide de la Fédération équestre algérienne et la Fédération équestre internationale. Le secrétaire général de la Fédération équestre algérienne, Othmane Benslimane, a annoncé, lors d’une conférence de presse animée mercredi soir au palais de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa, la participation d’environ 200 cavaliers de vingt pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie, et ceux venus des différentes wilayas d’Algérie. Le concours est réparti en deux sessions. Chacune comprend plusieurs épreuves de niveau une et deux étoiles. La première session s’est tenue les 7, 8 et 9 septembre, alors que la deuxième aura lieu les 14, 15 et 16 septembre.

Le représentant du club équestre Étoile de l’Est Aïn Abid a ajouté que l’événement est organisé selon les normes internationales. «Cette deuxième édition est tout autre chose. Elle est complètement différente de la première, organisée l’année dernière, et qui a été une occasion pour tisser des liens d’amitié et faire émerger ce sport. Mais cette fois, il s’agit d’un saut remarquable dans l’évolution de ce sport en Algérie, où la hauteur de l’obstacle atteindra 1,45 m», a-t-il déclaré. Et de poursuivre que beaucoup d’argent a été investi pour la réussite de cet événement. «Un terrain de 8 hectares a été consacré pour accueillir le concours et honorer l’Algérie», a-t-il précisé. En outre, toujours selon ses dires, plusieurs races de chevaux seront présentes lors de cet événement sportif, notamment les races berbère, allemande et le selle français, spécialisé dans ce genre de sport. Pour conclure, le conférencier a affirmé que cet événement est une occasion en or pour faire connaître la culture algérienne et surtout constantinoise à travers les activités culturelles qui seront tenues en parallèle de cette manifestation sportive.