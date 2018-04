Une compétition abritée par une salle inadaptée

Réagissez

Le rendez-vous a réuni 780 athlètes venus de huit wilayas

La salle omnisports Saïhi Mohamed Larbi de Zouaghi, dans la ville de Constantine, s’est avérée trop petite pour accueillir le nombre impressionnant d’athlètes, 780 au total, venus de huit wilayas du pays (Alger, Oran, Mascara, Tizi Ouzou, Annaba, Blida, Ghardaïa et Constantine) pour participer au championnat national individuel minimes filles et garçons de judo, organisé vendredi et hier. Selon les organisateurs, l’exiguïté de la salle a donc influé sur le niveau de la compétition et au-delà sur le rendement des athlètes.

Parmi ces derniers, l’attente pour certains s’est prolongée très tard dans la nuit de vendredi avant de pouvoir concourir dans leur catégorie. Le président de la ligue régionale de Constantine, Mabrouk Djellout, a exprimé à ce sujet ses regrets que la ville de Constantine ne dispose pas encore d’une salle digne d’abriter des compétitions de grande envergure et de se voir contraint d’organiser un championnat national dans une salle inadaptée. Une infrastructure qui est loin de répondre aux attentes des athlètes et des organisateurs, lesquels ont trouvé beaucoup de difficultés à mettre en place la logistique nécessaire pour permettre son bon déroulement.

Ceci dit et pour ce qui concerne le niveau de la compétition, les techniciens sportifs spécialisés dans la discipline que nous avons interrogés en marge de cet événement ont été unanimes à le qualifier de «tout juste moyen». Nabil Benhizia, ex-judoka international et entraîneur de l’Association olympique du Mansourah (AOM) de Constantine a justifié le niveau de la compétition, qui, selon son appréciation, a été «assez faible», par les conditions de déroulement de celle-ci, mais aussi par l’insuffisance des moyens, notamment audiovisuels, mis à la disposition des arbitres (une seule caméra), ainsi que par le niveau des arbitres ayant officié durant la compétition.

Riad Chibani, entraîneur national et champion d’Afrique de judo a qualifié pour sa part le niveau de la compétition d’ «acceptable», en dépit de quelques couacs ayant perturbé son bon déroulement. «Si l’on veut faire une première évaluation de ce championnat, l’on retiendra tout d’abord que la participation a été bonne. Les ligues régionales ont répondu présent et toutes les catégories sont bien représentées. Près de huit cents athlètes se sont déplacés à Constantine, ce qui laisse penser que la relève existe.

De bon augure donc pour l’équipe nationale pour laquelle ces catégories jeunes constituent un vivier», notera-t-il. Un autre technicien, Belakroum Ahmed, entraîneur et président de l’Athlétique judo de Constantine (AJC), abondera dans le même sens en évoquant pour sa part un niveau assez bon des participants, malgré le fait que la première journée de la compétition a été longue pour les athlètes.

La première journée de la compétition, celle de vendredi, a vu concourir cinq catégories de poids. Pour les filles, Boubaïche Imene, de la région d’Alger, dans la catégorie des moins de 36 kg, Zerrouk Sara (Sétif), pour les moins de 40 kg, Berrahoula Amina (région d’Oran), dans les moins de 48 kg, et enfin Asskouri Aya (région d’Alger), pour les moins de 52 kg, ont décroché la médaille d’or.

En ce qui concerne la catégorie des garçons, Yeklef Achraf, sociétaire de l’AJ Constantine, dans les moins de 34 kg, Belaribi Ayoub (région d’Alger), 42 kg, Boudjellal Wassim (Oran), 46 kg, Bessay (Sétif), 48 kg, et enfin Djizati Abderrezak, de la région de Constantine, 50 kg, ont été sacrés champions d’Algérie. La compétition s’est poursuivie pour quatre autres catégories dans la journée de samedi.