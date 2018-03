Une commission mixte pour relancer les projets

Réagissez

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a annoncé la mise en place de nouveaux dispositifs concernant les programmes de logements dans leurs segments LSP (Logements sociaux participatifs) et LPA (Logements promotionnels aidés) en souffrance depuis plusieurs années.

Abdelwahid Temmar, à partir de Constantine où il a effectué une visite de travail et d’inspection, dimanche et lundi, installera une commission mixte, dans les jours à venir, afin d’aplanir les difficultés qui entravent le bon fonctionnement du secteur. Composée de responsables de son département et des représentants des autorités locales, cette structure veillera à trouver «les solutions idoines aux contraintes entravant l’achèvement de ces logements, dont le nombre avoisine les 18 000, selon les explications fournies par les responsables locaux». Pour davantage de célérité et d’efficacité, le traitement de ces dossiers se fera «au cas par cas», a précisé le ministre. Et d’indiquer que «la réalisation du nouveau programme (1500 LPA) qui vient d’être accordé à la wilaya se fera suivant une nouvelle approche». A comprendre que ce nouveau dispositif prendra en compte l’ensemble des manquements et des carences relevés dans la gestion des anciens projets du même segment.