Une cinquantaine de promoteurs suspendus

Le ministre de tutelle et les walis successifs ont échoué...

Pas moins de 46 promoteurs constantinois viennent de voir leur activité gelée par le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, et ce pour non-conformité aux règles d’exercice de la profession, plus précisément, le défaut d’affiliation au Fonds de garantie et de caution mutuelle de la promotion immobilière (FGCMPI) et d’inscription au tableau National des Promoteur Immobiliers.

Ces operateurs font partie d’une liste de 999 promoteurs algériens que la tutelle vient de publier intégralement sur son site officiel : http://www.mhuv.gov.dz. «Le Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, informe les promoteurs immobiliers, au nombre de 999 et dont la liste est affichée au niveau des sites web du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville (www.mhuv.gov.dz) et du Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière (www.fgcmpi.org.dz) que leurs agréments sont suspendus provisoirement pour une durée de six (06) mois pour défaut d’affiliation au FGCMPI et d’inscription au tableau National des Promoteur Immobiliers.», lit-on dans le communiqué publié sur le site web.

Par conséquent, ces promoteurs ne peuvent procéder à des ventes d’appartements ou de transactions quelconques dans ce domaine, à moins de régulariser leurs situations vis-à-vis des organismes cités plus haut.

Ils risquent, par ailleurs, le retrait définitif de l’agrément au bout d’un délai supplémentaire de trois mois, en cas de non régularisation de leurs situations, ajoute le même communiqué.

Cette liste, faut-il souligner, concerne uniquement les promoteurs coupables de manquements administratifs ; elle ne concerne pas les promoteurs défaillants. Elle illustre certes, l’état d’anarchie dans lequel s’enlise le secteur stratégique du bâtiment, mais ne dit pas tout.

A Constantine, une liste noire de mauvais promoteurs avait été établie voici deux années, et une dizaine d’opérateurs avaient été attaqués en justice par le wali.

Ce dernier avait perdu, tout simplement parce que le dossier était escamoté.

Les plus méchants parmi ces promoteurs n’ont jamais vu leurs noms portés sur cette liste, à laquelle d’ailleurs, les Constantinois n’ont accordé aucun crédits. Ces promoteurs devenus «puissants» par la force de la corruption ont fait échec au LSP et risquent de faire de même au LPP. Ils ont sucé le sang des pauvres souscripteurs et profité sans vergogne des largesses de la wilaya. Le nouveau wali, Kamel Abbes, en a rencontré quelques-uns lors de sa sortie, il y a dix jours, sur les chantiers d’Ali Mendjeli.