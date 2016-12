Une calamité pour les automobilistes

Réagissez

Les dos-d’âne hors normes sont l’autre point noir de ce...

Traversant les beaux paysages des plaines fertiles des communes de Hamma Bouziane et Beni Hmidene, verdoyantes en hiver et dorées en été, le tronçon de Constantine de la RN27 est devenu, ces dernières années, une véritable calamité pour les voyageurs. Depuis le point kilométrique (PK0), dans la localité de Aïn Bensebaâ, commune de Hamma Bouziane, à 10 km de Constantine, jusqu’au PK27+400, sur l’oued Rezoug, à la frontière avec la wilaya de Mila, cette route n’est qu’une succession de chaussées ratées et dégradées. Les déboires des automobilistes commencent déjà à El Djelloulia, au PK12.

Ce parcours faisant cahoter les voitures est parsemé de fissures, qui renseignent sur la mauvaise qualité du bitume. Quelques kilomètres plus loin, on atteint Zegrour Larbi, plus connue sous le nom de Chaâbet El Medbouh, dépendant de Hamma Bouziane. A l’entrée du village, les multiples arrêts des poids lourds devant le barrage fixe de la gendarmerie ont complètement «anéanti» ce passage, truffé de crevasses et de bosses sur des dizaines de mètres.

En prenant le chemin vers Beni Hmidene, à partir du PK18, la situation n’est guère reluisante. Sur un relief à la topographie variable, des tronçons ont subi des affaissements présentant des risques pour les véhicules. Entre le PK21, dans la localité de Aïn El Hamra, et le PK23, à Ouled Nia (commune de Beni Hmidene), des retapages de la chaussée sont visibles sur des kilomètres.

«C’est du pur bricolage, à défaut de reprendre une vingtaine de kilomètres, on s’amuse à retaper des parties par ci et par là, ceci ne règlera jamais le problème, nous souffrons énormément sur ce tronçon, on ne dirait pas que nous circulons sur une route nationale», s’indigne un habitant de Beni Hmidene.

Ce dernier, comme des milliers de citoyens, parcourt cette partie de la RN27 au quotidien pour rejoindre El Grarem, dans la wilaya de Mila. «Paradoxalement, le tronçon de cette wilaya a bénéficié d’une réhabilitation qui l’a rendu plus praticable, alors pourquoi les services des travaux publics de la wilaya de Constantine n’en font pas de même ?» s’interroge-t-il. Tous ceux qui fréquentent ce tronçon s’accordent à dire que sa traversée en hiver et par temps pluvieux est une dure épreuve à vivre. On ne quittera pas cette virée calamiteuse sans relever l’autre point noir qui continue de provoquer le courroux des conducteurs. Il s’agit des dos-d’âne installés anarchiquement près des différentes localités.

De véritables obstacles hors normes que les autorités sont appelées à revoir. Il faudra également penser sérieusement à l’état de la chaussée sur cette route névralgique et stratégique qui demeure la seule voie de liaison entre les wilayas de Constantine et Jijel.