Une belle journée avec les étoiles pour 1000 élèves

Il faisait beau, samedi dernier, dans la paisible localité d’Ouled Rahmoun, où l’association Sirius a installé son quartier scientifique à la salle omnisports à l’occasion de sa caravane de vulgarisation qui a attiré une foule de curieux.

Prévue pour rassembler 700 élèves, la journée a eu un écho formidable qui a drainé près de 1000 chérubins, venus assister à un véritable événement dans l’histoire de cette commune, sevrée, il faut le dire, de ce genre de manifestations. «En fait nous avons eu droit à un véritable envahissement de la salle omnisports dès les premières heures du matin, tant l’événement était d’importance pour cette petite ville», nous a révélé le Pr Djamel Mimouni, président de l’association Sirius.

Ainsi, les élèves ont été répartis en groupes de 50 élèves ayant bénéficié de séances de présentation type Powerpoint, suivies de discussions sur l’astronomie et son histoire, l’observation du ciel et la compréhension de l’univers du système solaire et des galaxies lointaines.

Dans le gymnase de la salle, une visite a été organisée pour voir l’exhibition astronomique avec ses quelque 40 posters présentant toutes les étapes de l’astronomie, la conquête de l’espace, les grands instruments et les objets célestes. Le tout a été couronné par une séance de planétarium, où l’on peut voir un ciel nocturne et un repérage par les étoiles, des vidéos plein écran de missions spatiales et le monde des nébuleuses. Encore une fois, la Constantine Cosmos Caravane (CCC) et son équipe de 11 jeunes animateurs de Sirius a créé l’événement, en cette commune rurale d’Ouled Rahmoun privée d’activités culturelles. Une initiative rendue possible grâce aux efforts de M. Najai, inspecteur d’éducation primaire de ladite commune, avec la collaboration du Comité des fêtes de l’APC.