Une aubaine pour les fraudeurs

Réagissez

A la faveur d’un manque évident, voire d’une absence totale des transporteurs publics, les chauffeurs de taxi clandestins auront connu, durant ces deux jours de l’Aïd, une véritable aubaine.

Profitant de cette situation, ils ont donc investi le terrain, pour ne pas déroger à la règle, comme à l’accoutumée en pareille période. De jour comme de nuit, ils étaient présents, répondant toujours présent pour n’importe quelle destination, bravant pistes et chemins vicinaux, à condition qu’on y mette le prix. Sur ce chapitre d’ailleurs, et face au citoyen souvent désarmé, ils n’ont pas lésiné sur les tarifs. La majeure partie des bus privés ayant débrayé dimanche et lundi, ne restaient plus sur le terrain que les véhicules de la régie municipale, le tramway et les taxis clandestins. Mais ce n’est pas uniquement le transport urbain qui a connu une certaine perturbation. Au niveau du transport inter-wilayas, le même handicap et les mêmes hausses dans les tarifs ont été constatés. Là aussi de nombreux «taxieurs» ont jugé bon de passer la fête de l’Aïd en famille. Les clandestins, qui ont donc pallié cette absence, ont eu, le moins qu’on puisse dire, la main lourde toujours face à un citoyen désarmé et souvent contraint d’utiliser le seul moyen de transport disponible.