Plus d’une centaine de souscripteurs au programme AADL 2 ont manifesté encore une fois, jeudi dernier, devant la direction régionale de la CNEP à la cité Daksi Abdeslem, pour s’enquérir de leur situation, après le transfert de leur dossier vers le programme de la CNEP Immo. Un transfert qui suscite des inquiétudes après les rumeurs colportées ces derniers jours sur un éventuel retour de ces dossiers vers le programme de l’AADL.

Ce qui a poussé les concernés à venir demander plus de précisions sur le déroulement des procédures de distribution et les dernières décisions concernant leur problème. Vu le nombre important de souscripteurs rassemblés et l’ampleur du sit-in, le directeur de la CNEP a décidé enfin de les recevoir et tenir avec eux une séance de travail.

Selon Riad S., représentant des souscripteurs, le directeur leur a promis la distribution des logements dans un délai de 6 à 8 mois au maximum. «Il nous a promis que dans 15 jours nous aurons nos dossiers de la CNL et la liste finale sera affichée. Espérons qu’il tiendra ses promesses, car selon lui, nous pourrons occuper nos logements, au plus tard, au mois de juin de l’année prochaine», a expliqué Riad S.

A rappeler que ces protestataires ont souscrit au programme l’AADL 2 en juillet 2013, tout en payant la première tranche de 10% du prix du logement. Ceci dit, ils ont payé 210 000 DA pour un appartement F3 et 270 000 DA pour un F4. Après 3 ans d’attente et en janvier 2016, la direction régionale de l’AADL les a convoqués pour leur proposer le transfert de leur dossier vers le programme CNEP IMMO. Plus de 700 souscripteurs dans le besoin ont accepté cette proposition.