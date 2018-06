Un tournoi de tennis de table pour le bonheur des mômes

Réagissez

De belles initiatives pour des jeunes en manque de loisirs

La compétition a créé une belle ambiance entre les sportifs durant les soirées du Ramadhan.

Comme elle l’a déjà fait lors de précédentes occasions, l’Association Jeunesse Sportive d’El Khroub de tennis de table (AJSK) n’a pas voulu rater la célébration de la Journée mondiale de l’enfance pour créer une belle ambiance sportive durant la soirée du mois de Ramadhan. C’est ainsi qu’un tournoi s’étalant du 30 mai au 1er juin a été organisé à la salle de tennis de table de la ville d’El Khroub (ancien Souk El Fellah).

«C’est un tournoi organisé et financé par les moyens propres du club rien que pour encourager nos jeunes joueurs et leur assurer une compétition durant ce mois», a déclaré Mohamed Abderrezak Guenadez, président de l’AJSK. La compétition, qui a vu la participation de 30 joueurs issus de l’AJSK, répartis sur différentes catégories (benjamins, minimes, cadets et juniors-seniors), a été entamée mercredi dernier par la phase des éliminatoires.

La concurrence a été tellement rude que les joutes se sont prolongées jusqu’à hier. Il faut dire que les jeunes athlètes, notamment dans les jeunes catégories, se sont donnés à fond pour monter sur le podium. Finalement, c’est la jeune Meriem Baghdouche qui a remporté la compétition chez les benjamins, talonnée par Batta Bendokhane et Arij Boulemnadjel.

Dans la catégorie des minimes, les débats ont été tranchés par Abderrahmene Ikhlef, qui a terminé premier devant Yaser Baghdouche et Abdelkrim Ikhlef. Par ailleurs, la compétition a été très rude chez les cadets, où le dernier mot est revenu à Anis Ladouali, qui a devancé ses concurrents immédiats, Louai Bendoukhane et Mouad Amireche.

Chez les juniors-seniors, le tournoi a été remporté par Ilyes Boulefkhad, qui a pris le meilleur sur Mohamed-Raouf Guenadez et Aymen Medjmedj. «Le niveau de la compétition a été appréciable dans l’ensemble durant ce tournoi qui a été organisé dans de bonnes conditions.

La grande satisfaction a été surtout du côté du public, et surtout les familles des joueurs qui ont bien salué cette initiative prise par l’AJSK pour faire plaisir aux enfants à l’occasion de leur Journée mondiale, ce qui n’arrive pas tous les jours chez nous», a déclaré Hamza Derrouiche, assistant du président et encadreur à l’AJSK. Le must de cette manifestation a été la cérémonie de remise des prix et des coupes organisée au niveau de la salle dans la soirée d’hier dans une ambiance très conviviale. Vivement la prochaine.