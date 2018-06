Un tournoi de jeu d’échecs pour le bonheur des mômes

Réagissez

E n l’espace de deux soirées du Ramadhan, la maison de jeunes Azzedine Medjoubi de la nouvelle ville Ali Mendjeli s’est transformée en une véritable fourmilière grouillant d’enfants, heureux de venir prendre part à la première édition de l’Open des échecs qui leur a été spécialement dédié.

Organisé par l’Association sportive Echecs de Constantine (ASEC), en collaboration avec la wilaya, l’APC de Constantine, l’APW et la DJS, le tournoi qui s’est déroulé le 31 mai et le 1er juin a connu un succès tellement encourageant que les organisateurs pensent déjà à une seconde édition.

On ne pouvait pas espérer un tel bonheur, avec l’engouement manifesté par les jeunes échéphiles pour cette compétition inédite dans la wilaya de Constantine, qui a vu la participation d’une trentaine de bambins, âgés entre 6 et 12 ans, issus des écoles de l’ASEC, du Constantinois échecs club (CEC) et de Cirta échecs association (CEA).

De véritables écoles et pépinières de talents qui œuvrent depuis des années pour la promotion du jeu d’échecs dans la wilaya, en dépit de toutes les difficultés. Pour les organisateurs de cette manifestation, l’essentiel était de rassembler ces jeunes et de les lancer dans le bain de la compétition sportive, surtout que cette dernière manque cruellement pour ces catégories.

Très conviviale, la clôture de l’événement, coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale de l’enfance, a été l’occasion de récompenser les heureux gagnants. Il s’agit de Fethallah Aïssani, de l’ASEC, qui a décroché la première place, devant Walid Belattar et Abdeljalil Bidi, sociétaires du CEC. Vivement la prochaine !