Un réseau défectueux et des clients mécontents

On doit faire parfois le tour de la ville pour trouver un DAB...

Malgré la disponibilité des distributeurs automatiques de billets (DAB) au niveau des multiples agences bancaires dans la wilaya de Constantine, depuis des années, des clients se plaignent toujours du mauvais service.

Effectivement, pour trouver un distributeur opérationnel, il faut mener une quête d’une matinée ou de plusieurs jours afin de pouvoir effectuer un retrait «normalement».

Lorsque ce n’est pas une panne technique ou une suspension du réseau internet, c’est le non-approvisionnement en espèces de ces guichets automatiques qui fâche les abonnés de plusieurs banques, notamment la CPA, la BNA, la CNEP et la BDL. «Il est nécessaire pour les services des différentes banques de revoir leur politique de numérisation du système avant d’imposer à leurs clients des cartes CIB, qu’ils ne peuvent utiliser.

Je me suis vu bloquer mon compte bancaire jusqu’à ce que je récupère ma carte magnétique, pour l’utiliser nulle part», a déclaré l’un des clients de la CPA. «Je préfère patienter devant le caissier à la banque pendant une demi-heure que de perdre des heures à chercher un distributeur opérationnel», poursuit-il. Interrogés, plusieurs autres clients des banques ont qualifié le service des DAB de «déplorable», en appelant les responsables des agences à fournir plus d’efforts pour l’améliorer et faire réussir ce système, qui vise à remplacer le chèque par le numérique. «Ce qui me gêne énormément, c’est que ma carte bancaire n’est pas opérationnelle au niveau de tous les distributeurs.

Pourtant il s’agit d’un système interbancaire. Si les banques n’arrivent pas à résoudre quelques problèmes de réseau, comment veulent-elles nous convaincre par leur nouvelle politique de paiement en ligne ?», a déploré un autre porteur de la carte CIB, rencontré près du DAB de la CNEP à la rue 19 Juin 1965 (ex-rue de France), en affichant sa méfiance envers les nouvelles politiques des banques. Ces dernières, selon ses dires, devraient maîtriser les outils avant de les mettre en exploitation.

Par contre, les banquiers approchés par nos soins ont affirmé que la majorité de leurs clients s’orientent vers l’utilisation des distributeurs, qui sont en voie de développement permanent, pour gagner plus de temps. «Bien au contraire, nous remarquons une amélioration progressive de l’utilisation des DAB à l’échelle nationale et surtout à Constantine.

Les gens se familiarisent de plus en plus avec cet outil. Et cela est dû aux résultats satisfaisants d’une politique tracée par notre direction générale, dont l’objectif est l’évolution et la propagation du paiement électronique, commençant par le fait d’équiper tous nos clients de la carte CIB», a déclaré Hichem Drif, directeur du pôle commercial de la Banque de développement local (BDL) à Constantine. Le même responsable a incombé les soucis rencontrés par les clients à l’ignorance de l’utilisation de la carte CIB, ou à la confusion entre le dinar et le centime lors du retrait. «Pour ce qui est de l’alimentation en billets, je parle toujours des distributeurs de la BDL, ils sont alimentés régulièrement selon les besoins», a-t-il dit.

La même explication a été fournie par certains employés de quelques agences de la CPA, qui étaient unanimes à dire : «Lorsque le distributeur ne délivre pas l’argent, cela ne veut pas dire qu’il n’est pas alimenté. Il y a un seuil de retrait, que le client devrait aussi connaître. Alors il est contraint de retirer par tranches. Notre client ne pourra retirer que 80% de son salaire mensuel, et le plafond du retrait sera augmenté à sa demande.» Tous nos interlocuteurs au niveau des banques ont jugé que seuls «les clients d’un certain niveau d’instruction» ne rencontrent pas de problèmes lors des retraits.

Une seule Sarl pour la maintenance

En revenant aux pannes récurrentes survenues sur les DAB, les employés des différentes banques ont tenté de nier la défaillance du système ou la lenteur de la réparation des incidents. En s’étalant un peu plus, M. Drif nous a affirmé que les agences de la BDL sont dotées de techniciens qui interviennent sur place et en temps réel sur la panne, lorsqu’il s’agit d’un petit problème technique. Il a même insisté que les pannes n’ont jamais duré plus de 24 heures. «Lorsque le problème s’avère plus compliqué, nous prenons attache directement avec les ingénieurs de la SARL HTS (High Tech Systems), qui répondent au bout de 2 à 3 heures, selon leur disponibilité», a souligné le directeur du pôle commercial de la BDL. En faisant le tour de quelques banques, il s’est avéré que HTS est la seule qui s’occupe des pannes des DAB à l’échelle nationale.

Ces pannes durent parfois quelques jours, selon certains employés de la CPA, à cause du planning chargé de cette SARL. «Parfois les ingénieurs de la HTS sont débordés, c’est pourquoi il tardent à réparer toutes les pannes à la fois, surtout face à l’absence de concurrence. C’est une seule entreprise face à des centaines de distributeurs», nous a avoué l’un des travailleurs de la CPA. L’objectif de la digitalisation du système bancaire demeure encore loin de répondre à toutes les demandes des clients.

Ces derniers expriment ouvertement leur méfiance et leur manque de confiance face au réseau interbancaire en Algérie. Concernant les autres problèmes rencontrés par la clientèle des banques, Hichem Drif nous a déclaré que depuis une année, les services de la BDL n’ont reçu aucune réclamation. «Il ne faut pas oublier que la digitalisation des transactions par la carte CIB est devenue une obligation.

Car la loi de finances de 2018 a prévu dans son article 111 une amende de 50 000 DA pour tout commerçant ne disposant pas d’un terminal de paiement électronique (TPE) à partir du 31 décembre 2018. Cet appareil permet d’effectuer des transactions par la carte CIB et entre banques», a expliqué M. Drif. Et de conclure : «C’est pourquoi la BDL a pour objectif d’offrir aux commerçants 17 000 TPE pour généraliser la culture du paiement par carte.»