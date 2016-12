Un quadragénaire s’immole devant la Cour de justice

Réagissez

Le centre-ville de Constantine a été ébranlé, hier, par un tragique incident qui a jeté l’émoi au sein de la population.

Il était environ 16h quand un homme répondant aux initiales K.A., âgé de 40 ans, s’est avancé vers les escaliers menant au portail principal du siège de la Cour de justice, juste en face du 10ème arrondissement de la sureté urbaine, et dans un mouvement rapide, il s’est aspergé d’essence avant de s’immoler devant des passants médusés. Selon des témoins oculaires, la victime criait sa colère contre ce qu’il estimait une injustice à son égard. Selon les informations que nous avons pu recueillir, la victime aurait fait l’objet d’une décision d’expulsion d’un logement qu’il occupait. Par désespoir et voyant qu’il n’avait plus d’autres moyens de recours, il a décidé d’exprimer sa colère en se brulant devant la Cour en signe de protestation.

Une grande panique a régné après cet incident au niveau de la Cour, mais aussi au marché couvert Boumezzou qui se trouve juste à proximité où de nombreux commerçants ont fermé boutique, alors qu’un dispositif de sécurité a été déployé sur les lieux. L’homme, brûlé au 3ème degré, a été transféré en urgence par les services de la Protection civile au CHU Dr Benbadis de Constantine afin de subir les soins nécessaires. Les services de la sûreté ont diligenté une enquête pour dévoiler les causes de cet incident. Hier vers 17h, la victime a été admise au bloc opératoire.