Un projet pour aménager Al Aqwas

Après la dernière opération de relogement des habitants du lieudit Al Aqwas, situé en face de l’aqueduc romain, près de la gare routière Est, effectuée au mois de janvier dernier et la démolition des habitations précaires, la commune de Constantine a enfin eu la présence d’esprit de nettoyer et d’aménager les lieux avant qu’ils ne soient réoccupés encore une fois. C’est lors de la session ordinaire de l’APC de Constantine que l’assemblée a décidé de débloquer une enveloppe de 30 millions de dinars pour aménager le site. Sans donner plus de détails sur les travaux d’aménagement à effectuer, les élus ont voté à l’unanimité pour l’octroi de ce budget et le lancement de l’opération prochainement.