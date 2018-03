Un programme supplémentaire de 5100 unités

Réagissez

Lors de sa visite effectuée à Constantine, la semaine écoulée, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé qu’un programme supplémentaire de 5100 logements, toutes formules confondues, sera accordé à la wilaya.

S’exprimant à l’issue d’une rencontre d’évaluation du secteur de l’habitat dans la wilaya, tenue à la cité administrative Abdeslem Daksi, le ministre a révélé l’inscription de 1000 logements de la formule location-vente (AADL), 1500 logements promotionnels aidés (LPA), 1000 logements promotionnels publics (LPP) et 1600 aides financières destinées à l’habitat rural. Il a, dans ce contexte, ajouté que son département demeure disposé à accorder d’autres quotas de logements, à condition, a-t-il soutenu, «de dégager les assiettes foncières nécessaires».

Le ministre, saluant les efforts déployés localement pour dynamiser les chantiers d’habitat, a appelé les responsables à activer les chantiers enregistrant un retard, notamment ceux des programmes LSP et LPA.

Dans ce sens, le ministre a donné des instructions à l’effet de trouver des solutions pour le parachèvement de 18 000 unités LSP et LPA, dont les travaux sont en retard de plusieurs années, estimant que la résiliation des contrats avec les entreprises chargées des travaux «ne peut constituer la solution adéquate». S’agissant du programme de restructuration de plus de 5000 chalets en amiante, lancé à Constantine en 2012 et qui demeure inachevé, le ministre a instruit les responsables locaux à déposer une demande de prolongation de délai pour ce programme auprès du ministère des Finances.

Selon les explications fournies à cet effet, seulement 2000 dossiers de ces chalets ont été réglés. Leurs propriétaires ont bénéficié d’aides financières et obtenu des permis de construire pour leur reconstruction. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a également demandé le recours à une assistance technique pour l’analyse et l’évaluation des études réalisées sur le phénomène du glissement de terrain signalé dans plusieurs zones de la ville de Constantine.