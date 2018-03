Un plus pour le théâtre à la FAC

Réagissez

La faculté Arts et Culture est désormais riche d’une nouvelle salle de répétitions et d’expérimentation théâtrales, indi-que un communiqué émanant de cet établissement. La salle a été inaugurée lundi par Ahmed Bouras, recteur de l’université Constantine 3 – Salah Boubnider, en présence du doyen de la faculté, Djamel Mefradj, du staff d’enseignants et des étudiants qui ont pu suivre des extraits de la pièce Antigone, interprétée par des étudiants de la faculté et adaptée par le Pr Kaddour Djeddi. Cette salle s’ajoute aux espaces déjà réalisés au sein de l’établissement dans un élan visant à construire par petites touches la faculté Arts et Culture, née il y a à peine quelques années.