Un phénomène qui prend des proportions alarmantes

En l’absence d’un contrôle strict, le phénomène de l’abattage clandestin de volaille, en particulier, a pris ces dernières années une telle ampleur à Constantine qu’il a tendance, et en dépit de sa gravité, à dangereusement se banaliser.

Il suffit, en effet, de faire une petite virée du côté de certains marchés de la périphérie de la ville, ou de se déplacer à Hamma Bouziane ou à El Khroub, pour se rendre compte des proportions qu’a prises le phénomène. Les exemples sont en effet légion, mais nous ne citerons pour illustrer notre propos que la cité populaire des Frères Abbes, plus connue par Oued El Had, et le marché réglementé de Daksi, mais aussi d’autres cités, comme celle de l’Emir Abdelkader (Faubourg Lamy) où beaucoup de marchands exerçant dans la clandestinité se sont spécialisés dans la vente de poulets égorgés et déplumés sur place dans des conditions d’hygiène déplorables.

Dans cette atmosphère de crainte générale face aux risques d’intoxication liés à la consommation de viandes avariées, mais aussi d’apparition de cas supposés ou réels de grippe aviaire, un tel négoce prend des allures particulièrement alarmantes, d’autant qu’il s’agit d’une activité qui s’exerce sans aucun contrôle sanitaire. L’on est d’ailleurs en droit de s’interroger sur le laxisme des services du patrimoine de la commune de Constantine face à ces dérives pour ce qui concerne en particulier l’abattage et la vente de poulets déplumés et partiellement éviscérés ayant lieu actuellement au niveau du marché de Daksi.

D’un autre côté, et à voir l’affluence autour de ces vendeurs de poulets vivants, l’on a la nette impression que l’information sur les risques liés à la consommation de ces volailles, échappant à tout contrôle vétérinaire, ne circule pas suffisamment ou pas du tout parmi la population.