Un passage à réglementer

Réagissez

La circulation au niveau du rond-point de la cité Emir Abdelkader est devenue plus fluide depuis mercredi dernier. Un constat que nous avons pu relever après l’ouverture d’un accès temporaire à voie unique vers le pont Salah Bey à partir de ce rond-point, ce qui permet aux automobilistes venant de Djebel Ouahch et Ziadia, mais aussi de l’Emir Abdelkader d’éviter le passage par la rue Pierre Curie pour rejoindre ensuite la cité Loucif et le quartier de Bab El Kantara puis le centre-ville.

Ce passage assure ainsi un raccourci direct vers la route située à quelques encablures du rond-point de la cité Les Castors pour mener vers le pont Salah Bey. Cette solution envisagée par les services de la direction des travaux publics intervient au bon moment. Elle répond à une exigence pour soulager le tronçon de la cité Emir Abdelkader d’une circulation devenue cauchemardesque, en attendant l’ouverture dans un seul sens d’une partie de la trémie de Ziadia, prévue également dans quelques jours. Toutefois, l’ouverture de cet accès n’est pas passée sans créer des problèmes au niveau du rond-point de la cité Emir Abdelkader, notamment en matière de respect des priorités par les usagers de la route. Certains automobilistes faisant fi du code de la route foncent à toute vitesse vers cet accès en venant du boulevard de Djebel Ouahch. Des accidents ont failli avoir lieu à cet endroit. La prudence est vivement conseillée.