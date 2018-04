Un Open international réussi

Réagissez

Comme il fallait s’y attendre, l’Open international Youm El Ilm a drainé la foule des grands jours.

La maison de jeunes Ahmed Saâdi de la cité Filali, à Constantine, s’est avérée trop exiguë pour contenir les 134 participants issus de 24 clubs représentant 16 wilayas, avec une présence de joueurs tunisiens et palestiniens. Organisé par l’Association sportive échecs de Constantine (ASEC), avec la précieuse contribution de l’APC et le groupe Isofroid, le tournoi, homologué par la Fédération internationale des échecs (FIDE), a tenu ses promesses par un niveau très relevé, de l’avis des spécialistes.

En témoigne la rude concurrence qui a marqué les neuf rondes dans les tournois A et B, selon le classement élo des participants. Dans le tournoi A, c’est le jeune Achour Mohamed Anis de l’USMMHadjout qui a surclassé ses concurrents avec 7 points, devançant de justesse les deux poursuivants Latrache Sabrina de l’Association sportive de la sûreté nationale (ASSN) et Seraoui Mohcen du CE Constantine. Dans la même catégorie, le prix des vétérans est revenu à Hamla Nabil de l’ASEC. Même topo dans le tournoi B où la palme est revenue à Saddouk Nadjib, sociétaire du CASE Guelma, qui a terminé premier avec 8 points, et a réussi à se défaire de ses deux concurrents immédiats, Bouchoucha Mohamed Tayeb, du CEA de Constantine, classé deuxième avec 7,5 points, et un meilleur départage face au troisième, et Daas Abdelaziz, du CE Sétif.

Le prix du meilleur vétéran dans le tournoi B est revenu à Kasri Mohamed El Ghazali, alors que Boutiti Fatma Zohra du CEA a décroché le prix féminin. Bakouche Mahmoud s’est distingué dans la catégorie des jeunes. Le tournoi a été clôturé par une sympathique cérémonie de remise des prix dans une ambiance festive.