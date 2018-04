Un open international des échecs pour Youm El Ilm

Réagissez

Comme cela est inscrit désormais dans ses traditions, l’Association sportive des échecs de Constantine (ASEC), se prépare activement, en collaboration avec l’APC de Constantine, avec la contribution du groupe Isofroid, la ligue constantinoise des échecs et la DJS, pour organiser le tournoi international Youm El Ilm, devenu un rendez-vous très attendu par les passionnés de ce jeu.

Les organisateurs s’attendent déjà à une participation quantitative et qualitative, avec la présence de joueurs d’Algérie, du Danemark, de Tunisie et de Palestine.

La manifestation, homologuée par la Fédération internationale des échecs (FIDE), qui se tiendra du 19 au 21 avril à la maison de jeunes Ahmed Saâdi de la cité Filali, se déroulera en deux tournois. Un premier (A) sera réservé aux joueurs ayant un ELO (classement de la Fédération internationale des échecs) supérieur ou égal à 1700, et le second (B) pour ceux ayant un ELO inférieur à 1700. Pas moins de 18 prix très intéressants d’une valeur globale de 180 000 DA sont prévus pour les gagnants, dont ceux pour la catégorie féminine, ainsi que des distinctions pour les meilleurs vétérans et les jeunes de moins de 16 ans. Ce qui rendra la compétition très intéressante à suivre. .