Un open des échecs pour les enfants

Désormais, les enfants de Constantine passionnés du jeu d’échecs auront leur propre Open à l’occasion de leur Journée internationale. L’initiative a été prise par l’Association sportive échecs de Constantine (ASEC) pour organiser la première édition d’un tournoi ouvert aux catégories des moins de 6 ans jusqu’à moins de 12 ans.

Le tournoi, parrainé par le groupe Isofroid avec la contribution de la DJS, la wilaya, l’APC, l’APW et la ligue constantinoise des échecs, sera abrité les 1er et 2 juin prochain à partir de 22h00 par la maison de jeunes Azzedine Medjoubi de la nouvelle ville Ali Mendjeli. Cette dernière a mis en place tous les moyens pour la réussite de cet événement, dont les organisateurs comptent pérenniser, en lançant un appel à tous les clubs de la wilaya pour y prendre part. Ce sera une belle opportunité pour les talents en herbe de découvrir l’ambiance de la compétition qui manque cruellement dans la wilaya. De belles surprises attendent aussi les jeunes participants, dont les plus méritants auront droit à des prix d’encouragement.