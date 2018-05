Un mort et un blessé dans un accident de la route

Réagissez

Une personne âgée de 37 ans a trouvé la mort dans un accident de la route, survenu, dimanche après midi, a indiqué la cellule de communication des services de la Protection civile, à travers un communiqué. L’accident s’est produit sur l’autoroute Est-Ouest, précisément à 15 h 57 mn, sur le tronçon reliant la commune de Aïn Smara à l’agglomération Zouaghi Slimane, en direction de la wilaya de Annaba, suite à une collision entre un poids lourd avec remorque et un véhicule touristique de marque Peugeot 308, a précisé la même source. La conductrice du véhicule, R.B., 37 ans, est décédée sur les lieux. La seconde victime, un homme de 41 ans répondant aux initiales A.S, a eu plusieurs blessures et fut transféré à l’hôpital de la nouvelle ville Ali Mendjeli dans la commune du Khroub, selon le même communiqué.