Un événement inédit pour 12 Algériens

Réagissez

l L’éclipse solaire totale sera observée aux...

Le monde, la communauté scientifique et les passionnés d’astronomie s’apprêtent à vivre, aujourd’hui 21 août, l’un des événements les plus importants du siècle. L’éclipse solaire totale sera observée aux Etats-Unis, où d’importantes délégations de scientifiques sont déjà sur place.

Parmi eux se trouvent douze Algériens, qui marqueront leur présence dans ce fameux périple américain. Pour nous expliquer ce phénomène, le professeur Jamal Mimouni, enseignant au département de physique, de l’université Mentouri de Constantine, président de l’association Sirius d’astronomie, nous dira : «Il s’agit d’une éclipse solaire totale qui va traverser les Etats-Unis d’Amérique de la côte Ouest à la côte Est. Cette éclipse, la première du genre dans ce pays depuis 1918, ne passera pas inaperçue, vu que 12 millions d’Américains vivent dans la zone de totalité et verront donc pendant quelque 2mn40 le jour se transformer en obscurité, tandis que plus de 80 millions d’autres vivront à distance dans leurs voitures cette bande.

C’est donc un événement majeur, qui, vu la capacité de médiatisation à outrance des médias américains, va se transformer en événement planétaire. Il fallait que l’Algérie soit présente à cet événement scientifique exceptionnel, et l’association Sirius d’astronomie a mis sur pied une équipe d’astronomes amateurs pour être au cœur de l’événement, et en même temps honorer les trois lauréats de cette année du concours Cirta-Science 9, organisé cette année par Sirius à travers les 58 lycées de la wilaya de Constantine.» Pour cette occasion, une caravane scientifique algérienne, composée de 12 membres, bénéficiant du support de Sonatrach, ainsi que de la section des affaires culturelles de l’ambassade des Etats-Unis à Alger et de l’APC et l’APW de Constantine, sera présente sur les lieux.

«Elle vivra l’événement depuis la petite ville de Carbondale, à l’extrémité sud de l’Etat de l’Illinois, là où la durée de l’éclipse sera maximale et qui sera le spot médiatique par excellence ce jour-là», précise le Pr Mimouni. Ce dernier notera qu’en plus d’observer cette éclipse totale, l’équipe algérienne visitera au cours de son périple américain des musées et des institutions scientifiques et culturelles uniques au monde, dont Fermilab, le plus grand laboratoire de physique des hautes énergies aux USA, ainsi que le lieu où le premier nucléaire du monde divergea en 1942 à l’université de Chicago, inaugurant ainsi l’ère nucléaire pour le meilleur et pour le pire. Pour rappel, l’association Sirius compte faire suivre cet événement en direct pour les Algériens à travers sa page Facebook, ainsi que plusieurs médias nationaux partenaires.