Un engouement pour les produits locaux

Après une première semaine assez timide, due à une mauvaise circulation de l’information, le marché de la solidarité installé au siège de l’UGTA à la rue Amar Chitour connaît un engouement qui croît avec les jours.

Hier, au 13e jour de Ramadhan, et lors d’une virée effectuée sur les lieux, on ne manquera pas de remarquer l’affluence importante des Constantinois, attirés beaucoup par les prix très raisonnables des produits proposés de fabrication locale, mais surtout de qualité appréciable. «J’ai appris il y a deux jours grâce à mes collègues la présence de ce marché, c’est la première fois que je viens et je trouve que tout est vendu à des prix très abordables pour les familles aux revenus moyens ou modestes, mais qui peuvent s’y approvisionner en produits de bonne qualité», a noté une dame rencontrée à la grande salle de la ‘‘Maison du syndicat’’ où se tiennent les assemblées et les réunions des syndicats affiliés à l’UGTA de Constantine.

A l’entrée du siège, des comptoirs de viande blanche, d’œufs et de charcuterie ont été installés dans le hall, alors que la grande salle abrite une dizaine de stands réservés aux produits alimentaires de base, très prisés durant le mois de Ramadhan, dont les dattes, les produits laitiers et leurs dérivés, mais aussi les légumes secs, les produits céréaliers, les pâtes, le pain et surtout les boissons consommées à profusion en cette période.

«Je trouve que c’est une bonne initiative que d’ouvrir ces points de vente au centre-ville, surtout que j’ai remarqué que les prix sont nettement inférieurs à ceux des magasins et marchés de la ville où la différence de prix peut atteindre 50 DA sur certains produits, voyez-vous par exemple les dattes de bonne qualité sont proposées pour 450 DA le kg alors qu’on les trouve ailleurs à 700 DA le kg», soutient un père de famille qui déclare venir au moins deux fois par semaine pour faires ses emplettes.

Pour les organisateurs de cette manifestation commerciale, il s’agit surtout de donner aux citoyens la possibilité de passer le mois de Ramadhan à moindre coût, et par là même, permettre aux producteurs locaux d’écouler leurs produits dont la qualité n’a rien à envier à ceux de l’importation. Même si l’initiative demeure louable, un seul bémol est à soulever. Il est lié à l’organisation du stationnement des camions venant décharger leur marchandise.

Avec l’anarchie qui règne à la rue Chitour, ces camions, qui ne trouvent pas d’espace devant le siège de l’UGTA, provoquent de longs embouteillages sur cette artère abritant une station de taxis. Un point auquel les organisateurs devront trouver des solutions.