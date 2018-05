Un doublé historique

Réagissez

Une saison extraordinaire pour les Vert et Noir après 14 ans...

L’année 2018 sera de loin la meilleure et la plus belle dans l’histoire du club de football «Filles de la Concorde de Constantine» (FCC), qui bouclera dans quelques jours ses quatorze ans d’existence.

Pour la première fois dans l’histoire de la ville des Ponts, une équipe féminine de football réalise un véritable exploit en décrochant un doublé qui restera dans les annales. Ce n’était pas chose aisée, face à des clubs mieux «gâtés» en matière de financement et d’équipements, pour dominer durant des années les compétitions nationales.

Le 5 mai dernier, les protégées de l’entraîneur Radia Fertoul ont d’abord réussi à briser un mauvais sort qui a duré cinq saisons, en parvenant à remporter leur première coupe d’Algérie après cinq finales consécutives.

La rencontre les ayant opposées à leurs rivales de toujours de l’Association sportive de la Sûreté nationale (ASSN) a été tellement palpitante et disputée jusqu’aux ultimes secondes, qu’il a fallu recourir aux séances de tirs au but, à l’issue d’un nul d’un but partout. La gardienne, Zineb Krameche, du FCC, se chargera du reste en parvenant à stopper deux tirs.

«C’est un sacre derrière lequel nous courons depuis six années, suite aux finales ratées que nous avons vécues avec amertume, mais nous avons continué à travailler et nous avons finalement réussi à l’emporter», a déclaré à El Watan Radia Fertoul, fondatrice et DTS du club, ancienne joueuse internationale et membre du bureau fédéral de la FAF chargée du développement du football féminin en Algérie.

Quelques jours seulement avant de gagner la coupe d’Algérie, le FCC avait goûté aux joies de décrocher le premier titre de championnat national depuis sa création. Une consécration survenue après un long parcours et qui s’est dessinée au terme d’un scénario hitchcockien, ayant connu son épilogue dans les dix dernières minutes de la dernière rencontre disputée contre l’équipe de Biskra.

«Nous avons disputé une première phase organisée sous forme de deux groupes de huit clubs (Centre-Est et Centre-Ouest), nous avons disputé 14 matchs dans notre groupe, où nous avons réussi douze victoires contre un nul et une défaite, ce qui nous a qualifiés pour la seconde phase jouée sous forme d’un championnat regroupant les huit meilleures équipes disputant des rencontres sur terrain neutre.

La course au titre était engagée avec l’ASSN, notre poursuivant direct, jusqu’à l’ultime journée, où nous avons terminé avec un point d’écart, après avoir réalisé 6 victoires et un seul nul. Notre rêve s’est concrétisé enfin après notre victoire dans les dix dernières minutes contre l’équipe de Biskra», a révélé Radia Fertoul.

Créé le 11 juin 2004, le FCC a parcouru un long chemin pour arriver à ce stade, en dépit des faibles moyens financiers, bien qu’il évolue en Division nationale. «Ce doublé, qui survient après 14 ans d’existence, est le fruit des efforts et des sacrifices consentis par les joueuses du club, qui ont fait preuve de motivation, de sérieux et de discipline.

Il est aussi le fruit du travail extraordinaire accompli durant toute la saison par les staffs technique et administratif, c’est aussi la conséquence logique d’une stratégie payante menée depuis plusieurs années au niveau des jeunes catégories qui demeurent le réservoir du club», conclut-elle.

Pour l’histoire, le FCC, qui vient de réaliser un grand exploit en dépit des faibles moyens dont il dispose, porte les couleurs vert et noir, les mêmes que celles du CSC, qui est sur le point de décrocher son deuxième titre de champion d’Algérie dans son histoire. Une belle année pour la ville du Vieux Rocher.