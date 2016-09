Un diplôme sera désormais exigé pour tout postulant

Réagissez

«Nous allons dorénavant travailler sur la base des besoins de chaque région.

Pour ce qui concerne Constantine, un effort supplémentaire sera fait en direction des jeunes des régions défavorisées dans les volets de la formation et de l’accompagnement pour la création d’entreprises dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire», a indiqué, hier, Abderrahmane Ghellab, directeur de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) de Constantine, lors d’une conférence de presse, organisée au siège de l’agence située à la place Chadi Abdellah.

Le conférencier a dressé à cette occasion un bilan des activités de l’agence pour les premiers six mois de l’année 2016, lequel fait ressortir une légère baisse du nombre de projets financés au cours de cette année par l’agence par rapport à la même période de l’année précédente. Soit 360 projets financés en 2016 contre 630 en 2015 et 1144 en 2014. Une baisse depuis 2014 justifiée par le gel de l’activité transport en 2015, mais aussi par la promotion d’autres activités, où il est exigé pour celles-ci un diplôme et un savoir-faire.

Le conférencier a abordé également la convention-cadre signée en 2013 entre l’Ansej et Algérie Télécom pour la création de microentreprises de sous-traitance, laquelle a abouti à la création de pas moins de 40 entreprises ayant reçu leurs offres de services (ODS) de la part d’Algérie Télécom, alors que d’autres sont en voie de financement.

A une question sur la propension des entreprises n’ayant pas jusqu’à ce jour remboursé leurs crédits, le directeur de l’Ansej a estimé leur nombre à environ 40 % des projets financés par l’agence, dont environ 10% ont cessé toute activité et ont été indemnisées par le Fonds de garantie. Le directeur de l’Ansej a annoncé d’autre part qu’un diplôme ou une qualification sont exigés désormais pour les porteurs de projets en quête de financement. Il a indiqué, en outre, que 81 femmes chefs d’entreprise ont bénéficié en 2016 d’une formation managériale.