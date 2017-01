Un déficit de 200 000 m3/jour à combler

Réagissez

Avec une population estimée à 1 139 949 habitants, la wilaya de Constantine aura besoin à l’horizon 2030 d’une alimentation en eau potable évaluée à 500 000 m3/jour.

Une quantité que les moyens d’approvisionnement disponibles actuellement ne peuvent couvrir, surtout qu’un déficit en AEP de l’ordre de 200 000 m3/j reste à combler, selon les estimations de la direction des ressources en eau de la wilaya (DRE), révélées dans un exposé de la situation présenté lors d’un récent conseil de la wilaya.

Une situation qui nécessite des efforts considérables, avec les importantes extensions urbaines programmées dans les zones ouest et sud de la ville d’Ali Mendjeli, mais aussi pour couvrir les besoins en eau des futurs pôles urbains de Retba, dans la commune de Didouche Mourad, Bekira, Aïn Abid et Aïn Nehas. Selon un communiqué des services de la wilaya, et d’après les chiffres de la DRE, les besoins assurés actuellement dans la wilaya se chiffrent à plus de 357 000 m3/j, couverts essentiellement grâce à la mise en service du transfert des eaux à partir du barrage de Beni Haroun, dans la wilaya de Mila. Ce dernier couvre à lui seul 64 % de la demande en eau de la population, alors que les 36 % restants sont assurés par les nappes phréatiques et certaines sources des wilayas voisines.

Une nette amélioration a été enregistrée depuis 2007, surtout que la wilaya de Constantine est dotée actuellement d’un réseau de 3000 km et 22 réservoirs d’une capacité totale de stockage de 232 000 m3. Malgré tout, les populations de plusieurs communes continuent de souffrir d’un problème chronique d’AEP, surtout que des dizaines de localités ne sont pas couvertes par le réseau de la Seaco. Si actuellement on avance que 77 % des habitants de la wilaya sont alimentés en eau en H24, le reste n’est approvisionné que durant quelques heures dans la journée, alors que d’autres ne le sont qu’un jour sur deux, ou un jour sur trois.

Dans ce contexte, un grand plan a été mis en place par la DRE pour régler le problème des points noirs recensés, notamment dans la ville de Constantine (12 points), El Khroub (9 points), Hamma Bouziane (4 points), ainsi que d’autres défaillances enregistrées dans les communes de Ouled Rahmoune, Aïn S’mara et Aïn Abid. Un plan qui prévoit des projets de réhabilitation et d’extension des réseaux pour une alimentation équitable en eau, surtout que les ressources n’arrivent pas à manquer, mais nécessitent seulement une exploitation judicieuse et surtout rationnelle.