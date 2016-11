Un collège saccagé à Ali Mendjeli

Réagissez

Jeudi dernier et pour la deuxième fois ce mois, un groupe de jeunes, a pénétré de force dans un collège à l’UV 14, vers 10h, en possession d’armes blanches, créant une grande panique dans l’établissement et menaçant les élèves et les enseignants.

Ces intrus ont détruit du matériel éducatif et ont volé plusieurs objets de l’administration. Selon des témoins oculaires, c’était incroyable, surtout que certaines élèves se sont évanouies et une enseignante a eu un malaise. «Le personnel de l’école refuse de revenir sur les lieux, même les parents d’élèves ont affirmé qu’ils veulent transférer leur enfants ailleurs.», a déclaré notre source.

Et d’ajouter qu’une enquête a été diligentée par les éléments de la sûreté de wilaya, qui sont sur place avec la police scientifique, afin de recueillir des preuves pour identifier les agresseurs. .