Un client en colère contre la BNA à Constantine

Des retards dans le versement des pensions de retraite d’anciens travailleurs émigrés au niveau de certaines agences bancaires nationales ont souvent été décriés par des clients désabusés.

Ces derniers n’ont cessé de déplorer des défaillances incompréhensibles et parfois douteuses. Parmi ces clients, Mohamed-Salah Mokrani, bénéficiaire d’une pension de retraite française et d’une retraite complémentaire et titulaire d’un compte bancaire à l’agence BNA de Aïn Smara, dans la wilaya de Constantine, a choisi comme dernier recours de porter ses doléances sur les colonnes du journal El Watan, après avoir usé de toutes les procédures, sans recevoir la moindre réponse. «J’ai constaté que le virement de ma pension de 150 euros qui me parvient de la Caisse française de retraite ne correspond pas avec le versement de la BNA qui est de 149,25 euros d’où 0,75 euro manquant.

C’est le même cas pour ma retraite complémentaire de 197,51 euros, alors qu’à la BNA je ne perçois que 194,56 euros d’où 2,95 euros manquants, c’est une différence que je n’arrive pas à expliquer et qui ne m’a jamais été justifiée par l’agence en question, malgré toutes mes démarches», écrit-il dans une lettre adressée au directeur des affaires internationales de la BADR. Muni de relevés et d’attestations de paiement de la Caisse de retraite française et de la Caisse de retraite algérienne pour prouver le bien-fondé de ses affirmations, le plaignant révèle que les responsables de la BNA, et même la direction des affaires internationales de la BADR, ne lui ont fourni aucune justification à ce jour. «Même le versement trimestriel de ma retraite complémentaire accuse toujours un retard de paiement par l’agence de la BNA qui peut varier de 30 à 40 jours, une situation qui dure depuis quatre ans et qui me pénalise énormément, surtout que cette pension est mon unique source de revenus», déplore-t-il.