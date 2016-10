Un casse-tête pour les autorités

Réagissez

Situé à proximité du siège de l’Office national des statistiques (ONS), le centre commercial Chaâbani à Daksi compte près de deux cents locaux commerciaux dont la majorité est à l’abandon.

Il constitue à cet égard une véritable énigme, d’autant que dans le quartier de Daksi et celui mitoyen des frères Abass l’informel a pignon sur rue. Des quartiers où des centaines de vendeurs ambulants exercent depuis des années en toute impunité, alors que ce centre doté de toutes les commodités pourrait, en y introduisant quelques menus aménagements, contribuer à éradiquer ces marchés et pourquoi pas y accueillir les vendeurs.

Pour en revenir au centre commercial Chaâbani, 80% des 174 locaux affectés à leurs bénéficiaires demeurent fermés. Pis encore, certains de ces locaux, comme nous avons pu le constater sur place, et comme nous l’ont confirmé des habitants des quartiers environnants, servent la nuit tombée d’abri aux délinquants qui les ont transformés en lieux de débauche et de beuverie. Les bouteilles d’alcool vides et autres immondices laissés par ces voyous dans des magasins «éventrés» du centre témoignent des soirées bien arrosées qui doivent s’y dérouler, et ce, en dépit du mur d’enceinte haut de deux mètres qui l’entoure et de l’immense portail qui en protège l’accès.

La présence d’organismes publics comme le Centre national d’assurance chômage (Cnac), les sièges de l’entreprise de wilaya d’entretien de la voirie et éclairage public l’Epic Voirep et de l’établissement public de la propreté et de la santé publique (Proprec) sur les lieux, dont la protection est assurée nuit et jour par des sociétés de gardiennage, ne semble pas d’autre part dissuader outre mesure ces délinquants. Interrogée sur cette situation, une source proche de la direction du patrimoine de la wilaya nous a avoué que le cas de ce centre commercial est devenu un véritable casse-tête pour les autorités, lesquelles envisagent sérieusement d’en transformer une partie en marché des fruits et légumes après l’éradication programmée des marchés informels de Daksi et Oued El Had.